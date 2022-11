Minimizan impacto de hackeo en SICT

Ciudad de México.- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el hackeo que sufrió hace unas semanas la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) no representa un problema importante.

Antier, Reforma publicó que, derivado del hackeo, agremiados a la Asociación de Representantes del Autotransporte (ANRA) tienen detenidos 5 mil trámites con la dependencia.

- Presidente, se dice que es improbable que en 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes opere con normalidad a raíz del saqueo que sufrió la dependencia, es posible que pudiera venir el titular a explicar esto porque se dice que hay mucha inquietud por parte de transportistas, de la industria aérea, que incluso podría este fenómeno afectar el proceso de la recuperación de la categoría uno y si en realidad deberá mostrar evidencia o no la Secretaría del nivel de afectación cómo se dice quede las 11 mil computadoras son las 110 equipos fueron afectados pero está el rumor o temor de la industria, que les diría, se le preguntó.

"No hay ningún problema, seguimos funcionando en todo aquello que requiera de sistemas de comunicación, pero desde luego aquí están los ingenieros, muchos constructores, camineros, saben que hacer terraplenes y cunetas y acarrear material y el tendido de emulsión asfáltica, pues todo eso no necesariamente requiere de equipos de comunicación especializados, desde luego ya se ha avanzado mucho.

"Pero no nos detenemos en las obras fundamentales, no nos detenemos en el tren maya, que es la obra ferroviaria, más importante del mundo, debería de llenarnos de orgullo. Desde luego, muchos están conscientes de lo que significa esta obra, siempre se pone de ejemplo lo que se hace en otras partes del mundo, en ingeniería, pero el gobierno de China, que tienen mucho avance tecnológico y en construcción de obras".

- ¿No fueron vulnerados los datos de las empresas con este ciberataque?

"No, no, pero les decía yo que en China están haciendo un ferrocarril de 800 kilómetros y el nuestro, no es para presumir, pero es del doble, mil 550 km, nada más se va a hacer en cuatro años, con ingenieros, constructores de empresas particulares y también con ingenieros militares, entonces nada de eso se detiene".