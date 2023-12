Minimiza Sheinbaum rezago educativo revelado por PISA

Puebla, México.- Claudia Sheibaum minimizó desde Acatlán, Puebla, el retroceso educativo de México a niveles previos a 2018, según la prueba PISA, pues dijo que ocurrió en todo el mundo debido a la pandemia del Covid-19.

"La prueba PISA tiene muchas críticas en el terreno educativo porque es una prueba única para evaluar la educación en cualquier país del mundo. Y no toman en cuenta las características de cada país, no tomen en cuenta la cultura. Entonces, de por sí es una prueba cuestionable", dijo.

"Pero además, lo que nos dijeron los medios es que no solamente fue un asunto en México, de la calificación de la prueba PISA, que ocurrió prácticamente en todos los países del mundo y estuvo asociado a la pandemia, que durante mucho tiempo en México no se hicieron análisis. Ya ven que todo le echan la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Pues no, fue un asunto de la pandemia", agregó en entrevista.

Sheinbaum fue entrevistada al término de un mitin en este municipio de la mixteca mexicana, donde retuvo acompañada por el precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta.

"Ya platiqué sobre eso", dijo apenas sobre si no le parecía grave que México, que tuvo cambios de secretario de educación en el transcurso de la pandemia, estuviera en los últimos lugares.

En discurso, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México planteó becas para todos los estudiantes.

En el breve encuentro con reporteros, descartó también responsabilidad de Tatiana Clouthier, colaboradora en su campaña, en la detención del analista Alfredo Jalife por una demanda de difamación e insinuó que podría ser un tema de venganza de la Fiscalía de Nuevo León donde está el caso.

"Tatiana es una mujer impecable. Entonces, ella en su derecho puso esta denuncia", señaló

"Yo creo en la libertad de expresión y también creo en que debe haber opiniones responsables, que no debe haber difamaciones. Me parece que si se presentó hace un año la denuncia en Nuevo León, en la Fiscalía de Nuevo León, pues ¿por qué ahora es que hacen esta detención? Ya ustedes conocen la Fiscalía", sostuvo.

Sheibaum resaltó que las denuncias por difamación deben ser tomados en la vía civil y no penal, para no ameritar la detención.