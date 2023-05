Minimiza Delgado resistencia de Lenin en Coahuila

Toluca.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, minimizó el amago del candidato a la Gubernatura de Coahuila del PVEM-UDC, Lenin Pérez, de no declinar por Armando Guadiana.

El dirigente aseguró que el llamado es a las bases pevemistas, no a dirigentes, pues éstos, acusó, están comprados por el PRI.

PUBLICIDAD

"Él (Lenin) es un empleado del Gobernador, pero el llamado es a la base, a los simpatizantes del Verde, a la gente que quiere un cambio, que quiere que el PRI no siga 100 años y que la única posibilidad de evitar esto es ir a favor de Morena, el llamado es el voto útil a Morena", indicó.

Delgado aseguró que las diferencias entre el PVEM y Unidad Democrática de Coahuila no afectan la declinación que anunciaron líderes pevemistas el sábado.

"No, porque la gente está consciente de lo que está pasando, quiénes están jugando a favor del PRI. Lo importante es el liderazgo del movimiento, la transformación es la gente, porque los líderes, en el caso de Coahuila, sabemos que están vendidos", afirmó.

El sábado, en una conferencia entre líderes nacionales del PVEM y Morena, anunciaron la declinación de Pérez a favor de Guadiana, sin embargo, horas después, el candidato de la alianza PVEM-UDC se negó a hacerlo.

"Que el Partido Verde nacional haga sus acuerdos desde CDMX como se le dé la gana, ellos son libres de ser los achichincles de Morena Aquí en Coahuila es diferente, aquí seguimos juntos y seguimos fuertes. Nuestras convicciones y lealtad por Coahuila no se venden", afirmó Pérez.

Delgado advirtió que el llamado al PT sigue en pie, pues de no hacerlo, la alianza al 2024 está en riesgo.

"Si ellos en un momento llegaran a impedir que se dé nuestro triunfo y condenaran a la gente, va a ser muy difícil explicarle a la base morenista, a los simpatizantes, que queremos un acuerdo al 24 porque se trata de una alianza que forma con un proyecto de nación, no de intereses personales.

"Aún están a tiempo que sigamos haciendo historia y que nos amarremos para el 24, que no se vayan con intereses menores o egos, porque lo que está en juego es el bienestar, el futuro de la gente, no una candidatura o un interés personal. No se trata de personas se trata del proyecto", insistió.