Minimiza Batres escasez de agua

Ciudad de México.- El Jefe de Gobierno, Martí Batres, minimizó la escasez de agua potable en la CDMX, los señalamientos de especialistas y las propias autoridades hídricas y afirmó que no considera que exista una emergencia, mientras que criticó a la Oposición por señalar el tema.

Sin precisar las fuentes especificas o cifras de suministro, el Mandatario capitalino dijo que el Gobierno local garantiza una diversidad de fuentes, que sería ampliada, así como, servicio de agua potable a corto, mediano y largo plazo.

Señaló que opositores toman el tema por motivaciones políticas.

"No hay ninguna situación de emergencia. Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo y va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua es que no les caen votos, la oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos y por eso trae este discurso", dijo.

Batres siguió la línea de miembros de Morena que se han molestado al hablar acerca de la alerta de especialistas sobre el Día Cero.

Ironizó sobre esta y también rechazó reconocerlo, cómo diputados del Congreso, dijo que es invento de la Oposición.

Expresó que hay fuentes fuera de la CDMX, obras de saneamiento y en la infraestructura para continuar el suministro.

El Día Cero es como se conoce mundialmente a la fecha estimada en que las ciudades se verán imposibilitadas de abastecer de líquido a su población.

Según expertos, el Valle de México estaría en este punto de gravedad en 2028, siempre y cuando no cambien radicalmente las políticas de consumo.

La propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) tuvo que recortar el caudal que envía el Cutzamala en noviembre, pues de no hacerlo, en junio podría quedar en niveles ya no operables.