Minimiza AMLO protesta de marcelistas contra PEF: son libres

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los diputados cercanos a Marcelo Ebrard que se inconformaron con el presupuesto que avaló Morena son libres.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que a nadie se le obliga a votar.

En la madrugada, legisladores de Morena rechazaron una propuesta que negoció el grupo de Ebrard para crear un fondo a favor de la reconstrucción de Guerrero, lo que generó un pleito interno.

- ¿Qué les dice a los diputados cercanos a Ebrard que se inconformaron?, se le preguntó al Mandatario federal

"Son libres, son libres. A nadie se le obliga", respondió AMLO.

"Lo importante es que se acabó, y espero que para siempre, lo de los moches, el si no me das esto no voto. Era un desastre porque pulverizaban el voto y era el premio que le dejaba la oligarquía a la clase política que estaba a su servicio".

"Era la forma de pagarles porque se hicieran de la vista gorda y les aprobaban todas las transferencias de los bienes de la nación a particulares, esa era la esencia, para poder saquear en libertad necesitaban de la complicidad de los gobernantes".

En la sesión de aprobación del presupuesto, que acabó en las primeras horas de este jueves, el morenista Carol Antonio Altamirano, del grupo de Ebrard, presentó la propuesta que permitiría etiquetar 45 mil millones de pesos para Guerrero, pero fue desechada por la mayoría, para sorpresa del pleno.

En la tribuna, explicó que los excedentes petroleros del próximo año podrían llegar a los 300 mil millones de pesos y que de éstos 45 mil millones de pesos serían para Guerrero.

Además, propuso que hubiera reportes trimestrales para dar seguimiento al gasto etiquetado.

Sin embargo, la mayoría de diputados de Morena, PT y PVEM rechazó la reserva, con el reclamo de la Oposición.

Minutos después, la diputada Selene Ávila denunció en el pleno que hubo una traición a México desde la bancada, pues Mier les había asegurado que sí se aprobaría la reserva.

Afirmó que los traidores a la patria están dentro de Morena, porque fueron los que impidieron que subieran las reservas del grupo marcelista para que llegaran los recursos a Guerrero.

Durante la intervención de Ávila, los diputados del PAN, PRI y PRD la rodearon y le aplaudieron por cada frase que lanzaba.

Gritaron "traidores", señalando a Morena, y en señal de apoyo a la legisladora expresaban "No estás sola".

La participación de ruptura de Selene Ávila dejó perplejos a los morenistas y luego pasaron al enojo contra ella.

Propuesta de Moreira para Acapulco 'elemental y corriente'

El Mandatario federal se lanzó contra el priista Rubén Moreira por proponer que no se pague el Fobaproa y se destinen esos recursos a Acapulco.

"Ayer me llamaba la atención el señor Moreira diciendo que no se pague el Fobaproa y dedíquese eso a Acapulco. De lo más ramplón en la politiquería, la demagogia, si ellos fueron los que aprobaron lo del Fobaproa, el que se rescatara a los banqueros y a los grandes empresarios, ¿o ya se le olvidó?", tronó AMLO.

"¿Quiere presumir con sombrero ajeno? Imagínense que no se pagan los intereses del Fobaproa, como él lo estaba planteando, fíjense lo irresponsable, peor además los elemental y corriente, no se pagan, no sé, 40, 50 mil millones de intereses del Fobaproa, que lamentablemente hay que pagarlos porque ellos aprobaron el Fobaproa, el señor Zedillo, cuando era presidente del PAN Felipe Calderón, y cuando hicieron su enjuague con el PRI".

"Bueno, ellos autorizan y ahora dicen 'no paguen los intereses y eso dedíquenlo a Acapulco', primero, tenemos presupuesto suficiente para Acapulco, no va a faltar, porque como no hay corrupción, tenemos presupuesto, porque ya no se roban el dinero".