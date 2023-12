Minimiza AMLO caos en Tabasco: 'no pasó a mayores'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el caos en Tabasco que dejó dos muertos, motines, narcobloqueos y balaceras, y dijo que los hechos de violencia no causaron grandes afectaciones.

Criticó que los medios difundieron la situación de inseguridad en su estado natal, que la noticia llegó hasta la Santa Sede, en Roma.

"Lo de Villahermosa, no, no, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano, fue la nota".

"Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos, y fíjense y ojalá y así siga pasando este fin de año", dijo en su mañanera desde Palacio Nacional.

Desde el viernes por la noche, cuando fueron los ataques, el Mandatario no se había expresado y este martes apenas se refirió brevemente al tema.

Carlos Manuel Merino, Gobernador de Tabasco, también alegó el domingo pasado que la prensa magnificó los hechos y eso alentó la psicosis social.

Esta mañana, el Presidente señaló que en la entidad se cometieron asesinatos por debajo de la media nacional en cuatro días del fin de semana que incluyeron la Nochebuena.

Aseguró que los mexicanos disfrutaron de las fiestas navideñas con emoción y no entre violencia, como, dijo, se reportó en los medios.