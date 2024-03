Militares saldrán del Gobierno si gana Xóchitl: PAN

Reynosa, Tamaulipas.- De ganar Xóchitl Gálvez la Presidencia de la República los militares irán para afuera del Gobierno federal, ya no brindarán seguridad pública, ni serán constructores de obras, ni administradores de empresas del Gobierno ni darán mantenimiento a carreteras, afirmó Marko Cortés Mendoza, presidente del CEN del PAN.

El dirigente nacional panista afirmó que lo primero que hará Gálvez es crear la Policía Federal Civil para sacar de Seguridad Pública a los soldados, luego los sacará de actividades que deben hacer los civiles, de la construcción de obras y administración de empresas del Gobierno.

El distanciamiento con los mandos superiores de Sedena lo justificó argumentando que los militares se han convertido en cómplices de la corrupción del Gobierno federal, pero no aportó pruebas.

"Lo primero es hacer una Policía Federal, esto va a llevar tiempo, lo segundo, el Ejército no puede estar en tareas que no le corresponden, eso significa que (los militares) no van a ser constructores".

Cortés está en Tamaulipas para acompañar a los candidatos a puestos de elección popular.

Anoche estuvo en el registro de Luis René Cantú Galván como candidato a la Presidencia Municipal de la alianza PAN-PRI.

"(Los militares) no van a ser administradores de aeropuertos, de Aduanas y no van a ser quienes les den mantenimiento puntual a las carreteras", enfatizó.

El PAN respeta y reconoce a las Fuerzas Armadas, pero también se opone con toda claridad a que no haya Policía Federal Civil.

"Desaparecieron la Policía Federal, no tenemos una Policía Civil, sí en la Constitución, pero no en los hechos. La Guardia Nacional, ustedes lo saben, es militar", dijo.

Recalcó que lo primero que hará Xóchitl es una Policía real federal, conformará policías bien preparados, bien capacitados y bien pagados, aunque reconoció que eso llevará tiempo.

"Esto va a llevar tiempo, pero urge hacerlo", dijo, "si no lo hacemos, aquí vamos a una militarización plena".

Puntualizó que los soldados con Xóchitl ya no van a andar en la construcción de aeropuertos, de trenes, de refinerías, en la administración de Aduanas, de puertos y aeropuertos, ni en el mantenimiento a carreteras.

"Si eso no es militarización, díganme entonces qué es. Están militarizando peligrosamente a nuestro país, eso se da en un acuerdo pernicioso, donde el Ejército, los mandos superiores, se prestan a la complicidad, y el Gobierno los necesita cómplices", acusó.

Cortés remarcó que por ello, la primera acción de Xóchitl Gálvez será crear la Policía Federal Civil y frenar el retroceso de la militarización de la seguridad pública.

"Así es como se sostienen dictaduras como la de Nicolás Maduro, con la fuerza de las armas, haciendo parte al Ejército de sus actos de corrupción, y esto es sumamente delicado", advirtió.