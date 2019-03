Migrantes, el reto para los nuevos cónsules

Ciudad de México— La defensa y protección de los derechos de los migrantes es un reto para la labor de los futuros cónsules de México en Estados Unidos, aseveraron candidatos al comparecer en el Senado.

"El contexto actual es muy adverso porque hay un discurso hostil, hay campañas que generan ambientes que no ayudan, que generan discriminación y odio, agregado que hay una reiterada violación de derechos", señaló ayer Jorge Islas, quien fue propuesto por el Gobierno federal para ser cónsul general de México en Nueva York.

"La idea es ir a proteger y defender los derechos de los migrantes, y el primer frente de batalla es desplegar todas las potencialidades institucionales que tenga el consulado para defenderlos y, con ello, también salir a hacer una promoción para generar alianzas estratégicas y poder ampliar la base y la red de protección de nuestros connacionales", añadió.

Con un recorte de cerca del 20 por ciento al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los eventuales cónsules reconocieron que se tendrán que ajustar al plan de austeridad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Tenemos que tener un plan muy estratégico para poder acceder a ellos y poder protegerlos", indicó Jonathan Chait, propuesto como cónsul general de México en Miami, Florida.

"Si va a haber un recorte tenemos que redoblar esfuerzos y planificar mejor para poder llevar todas las funciones que nos corresponden", agregó.

Marcela Celorio, actual cónsul en San Diego y propuesta para encabezar la representación diplomática de México en Los Angeles, afirmó ante los senadores que la función consular no es una ocurrencia, sino una política del Estado mexicano de más de 100 años.

"Cada uno ha ido especializándose de acuerdo a la comunidad que está atendiendo, no hay otra manera más que trabajar en equipo", dijo ante medios de comunicación.

"Es un reto, pero estamos listos para ese reto", respondió.

Los cuatro nombramientos, de 15 propuestos por el Ejecutivo para consulados en Estados Unidos, fueron aprobados en comisiones.

Una vez que los 15 nombramientos sean avalados en comisiones serán enviados al Pleno del Senado para su discusión y, en caso, su ratificación.

La próxima semana comparecerán quienes fueron propuestos para los consulados en San Francisco, Boston, Raleigh, Houston, Phoenix, Laredo, San Diego, Chicago, San José, Austin y San Juan, Puerto Rico.