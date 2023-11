Migran mexicanos a EU sin educación financiera

Ciudad de México.- La mayoría de los mexicanos que se van a Estados Unidos en busca de un mejor futuro llegan a ese país sin ningún tipo de educación financiera, de acuerdo con Qualitas of Life Foundation.

La falta de conocimiento sobre la inflación, el manejo de las finanzas, el ahorro o cómo construir un patrimonio permea incluso en migrantes mexicanos que están académicamente preparados.

"La mayoría llega sin ninguna educación financiera y hasta la gente que no tiene que emigrar no tiene educación financiera en sus países.

"Navegar en el sistema financiero estadounidense no es nada fácil, porque tienes que checar tus récords para ver si te pueden dar crédito, si no pagas te boletinan y te afecta en todos tus documentos y tienes que tener ciertos permisos para poder hacer ciertas cosas", indicó en entrevista Marcela O. de Rovzar, fundadora de Qualitas of Life Foundation.

La organización con sede en Nueva York ayuda a mexicanos y el resto de comunidades hispanas a tramitar identidades permitidas para facilitarles abrir una cuenta o tarjeta de débito, como entrada al sistema financiero estadounidense.

También brinda asesorías para que sepan manejar su dinero y envíen remesas de manera inteligente, hagan presupuestos y tengan propósitos financieros para construir su patrimonio.

Qualitas of Life ha impactado a más de 104 mil personas de más de 15 nacionalidades diferentes en Estados Unidos.

"La gente se enfrenta al tema financiero cuando ya tiene necesidad de saber manejar su dinero o cuando ya recibe un sueldo", indicó en entrevista Marcela O. de Rovzar, fundadora de Qualitas of Life Foundation.

"Hay muchas formas en que los puedes llevar de la mano porque aquí en Estados Unidos el chiste es que tengan ese acceso a crédito y que tengan permiso de trabajo", abundó De Rovzar.