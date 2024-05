Mi vida no será igual, intentaron matarme: Rojo de la Vega

Ciudad de México.- Tras el ataque a balazos en su contra, la candidata del PRI-PAN-PRD a la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que su vida no será igual, pues la intentaron matar, pero eso no provocará que se rinda en sus aspiraciones.

En una conferencia de prensa, en la cual estuvieron otros representantes de la oposición capitalina, Rojo de la Vega añadió que el miedo no será el obstáculo que la detenga, ni tampoco al bloque opositor.

"Para muchas, estas elecciones son de vida o muerte, yo hoy les suplico a todas y todos que elijamos la paz, que elijamos el cambio, que elijamos el progreso", expresó.

"Mi vida no podrá ser igual, pero sépanlo que aquí jamás nos vamos a rendir. Esto se gana con votos, no con miedo ni amenazas, ni mucho menos con odio".

La candidata, rodeada por las y los candidatos de Oposición a las 16 alcaldías y la Jefatura de Gobierno de la CDMX, dijo que como activista y legisladora ha enfrentado al sistema y que la han atacado por hacer el bien las fiscalías y la Policía, mismas instituciones que ahora indagan el atentado.

"Y ahora me intentaron matar, tal vez para callarme o para bajarme de una elección en la que les llevamos ventaja. La violencia se ha hecho costumbre", reprochó.

Rojo de la Vega dijo, sin brindar detalles, que el atentado que sufrió ocurrió tras terminar sus actividades de campaña y al dar seguimiento a una denuncia que recibió.

"Más de seis veces dispararon contra el vehículo donde viajaba", agregó.

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno, acusó que se han registrado agresiones diversas contra la Oposición, sus candidaturas y simpatizantes, incluso por parte del Gobierno.

"Esto es una exigencia para el Jefe de Gobierno, que sabe que va a perder, pero que históricamente va a pasar a ser el Jefe de Gobierno que condujo las elecciones más violentas de la Ciudad, que nos garantice a todas y todos el poder llevar a cabo nuestro trabajo", dijo.

'Contra Clara, Claudia y Caty'

La expanista y ahora aliada de Morena, Ana Villagrán, consideró que el ataque a balazos contra la candidata opositora a la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, es una acción para afectar a las abanderadas oficialistas.

Además acusó que el PRI inventa atentados.

"Hoy es el debate de seguridad de la CDMX Ayer en la noche 'atacaron a alguien del PRI PAN PRD' alguien que además tiene ex militares vestidos de civiles protegiéndola todo el tiempo En la semana lo de Iztapalapa Resumen: la oposición está desesperada por crear RETÓRICA a su favor Esto es contra Clara, Claudia y Caty", escribió en sus redes sociales.

Villagrán también acusó mentiras sin sustentar su dicho y celebró que no haya víctimas mortales.

"En el PRI son muy dados a inventarse atentados No es la primera vez que ocurre Gracias a Dios no hay muertos. Terrible que se juegue con un tema tan delicado por motivos electorales El PRI de siempre. Y ya puedo decirlo sin que alguien me regañe", agregó.

Dunia Ludlow, del equipo de campaña de Clara Brugada, candidata a la CDMX por Morena, también desestimó el ataque contra la abanderada de Oposición.

"Buenos días a todas y todos menos a las que le encanta llamar la atención haciendo montajes de de telenovela. Bien dicen los dichos:El que anda con lobos a aullar se enseña. Cría fama y échate a dormir. No caigan en esos shows hermanas. No está bien construir desde la mentira", escribió.

Contraste

En contraste, candidatas morenistas dijeron solidarizarse con Rojo de la Vega, tras el atentado que denunció ante la Fiscalía.

Catalina Monreal, su rival de Morena por Cuauhtémoc, consideró que politizar la seguridad siempre será riesgoso y dijo confiar en las investigaciones.

"Toda mi solidaridad con @AlessandraRdlv.La violencia nunca será el camino, confío en que la @FiscaliaCDMX llegará hasta las últimas consecuencias y esclarecerá los hechos", escribió.

Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pidió no politizar el tema y esperar los resultados de las indagatorias.

"Me solidarizo con Alessandra Rojo de la Vega y repruebo cualquier acto de violencia. La @FiscaliaCDMX debe agotar todas las líneas de investigación y esclarecer el caso. Hago un llamado a actuar con responsabilidad y a no politizar los hechos. Estemos atentos a la información oficial", compartió.