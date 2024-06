México se une a la lista de naciones latinoamericanas que han elegido presidentas

The New York Times | Claudia Sheinbaum, climatóloga y ex alcaldesa de Ciudad de México, ganó las elecciones presidenciales mexicanas frente a otra candidata. Crédito...Marian Carrasquero para The New York Times

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos son, una vez más, una contienda entre dos hombres. Pero en América Latina, como demostró el hito electoral mexicano del fin de semana, la elección de una mujer como Presidenta se ha convertido en algo extraordinariamente rutinario. Claudia Sheinbaum, que ganó las elecciones mexicanas por un amplio margen frente a otra candidata, Xóchitl Gálvez, se une a al menos una docena de mujeres que han ocupado la presidencia de países latinoamericanos desde la década de 1970. Esta creciente lista incluye a las anteriores líderes de dos de los países más grandes de América Latina, Dilma Rousseff de Brasil y Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, y a las de naciones más pequeñas como Violeta Chamorro de Nicaragua y Xiomara Castro, actual presidenta de Honduras. La ascensión de las mujeres a tales cimas pone de relieve cómo algunas democracias latinoamericanas surgidas de las cenizas de regímenes autoritarios han demostrado estar excepcionalmente dispuestas a derribar las barreras a la representación política. Jennifer Piscopo, profesora de género y política en Royal Holloway, una facultad de la Universidad de Londres, dijo que las mujeres que han llegado a la presidencia en América Latina generalmente han sido nominadas por partidos que ya gozaban de un alto nivel de apoyo de los votantes. Citando los ejemplos de Rousseff en Brasil, Michele Bachelet en Chile y Laura Chinchilla en Costa Rica, Piscopo afirmó que estos partidos "disfrutan de lo mejor de ambos mundos", en primer lugar porque obtienen beneficios electorales de su sólida reputación antes de las elecciones. Y en segundo lugar, "también pueden utilizar a las mujeres como señal de novedad o cambio para el electorado", dijo la Sra. Piscopo. En México, el partido gobernante, Morena, no ha dejado de ampliar su poder en todo el país en los últimos años, al tiempo que ha consagrado la paridad de género en la política como pilar de sus ambiciones de llevar el cambio al país hispanohablante más grande del mundo. Aunque en México las mujeres no obtuvieron el derecho al voto hasta 1953, el país se distingue ahora de otros de la región por una serie de políticas y leyes dirigidas específicamente a abrir el camino a las mujeres en la política. Los esfuerzos cobraron impulso tras unas elecciones históricas en 2000 que pusieron fin a décadas de régimen autoritario. Las cuotas permitieron que más mujeres se presentaran a las elecciones, y en 2019 una enmienda constitucional, apoyada por una amplia coalición de mujeres activistas, académicas y políticas, estableció objetivos de paridad en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Pocos años después, México no sólo tiene una presidenta electa, sino también mujeres al frente de las dos cámaras del Congreso, donde las mujeres ocupaban la mitad de los escaños legislativos antes de estas elecciones. Las mujeres también ocupan los cargos de presidenta del Tribunal Supremo y gobernadora del Banco Central. Los esfuerzos por lograr la igualdad repercutieron en las elecciones locales y estatales. Como reflejo de la carrera presidencial, en las elecciones a gobernador de los estados de Guanajuato y Morelos también compitieron dos mujeres. La incorporación de más mujeres a la política se refleja en cambios políticos históricos, como la despenalización del aborto en todo el país en 2023. México se unió a países como Argentina, Colombia, Guyana y Uruguay que han ampliado el derecho al aborto. Sin embargo, la historia reciente de América Latina también contiene advertencias sobre la facilidad con que las mujeres pueden caer desde posiciones de poder enrarecidas. En Brasil, por ejemplo, una situación similar a la de las elecciones de este año en México, donde Sheinbaum era la protegida de un presidente varón ampliamente popular, se produjo en 2010, cuando Rousseff, ex jefa de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, ganó las elecciones presidenciales. Rousseff fue reelegida en 2014. Pero tras los grandes escándalos de corrupción en los que se vio envuelto su partido de izquierdas y el debilitamiento económico, se enfrentó a una revuelta abierta entre los legisladores. La reacción provocó su destitución en 2016, acusada de manipular el presupuesto para ocultar problemas económicos. La destitución allanó el camino para el ascenso a la presidencia de Jair Bolsonaro, una figura de extrema derecha que hizo de los ataques verbales a las mujeres un elemento básico de su mandato. Tras su destitución, Rousseff se presentó como candidata al Senado en 2018 y perdió. Después de que el Sr. Lula regresara a la presidencia el año pasado, ella también resurgió, como presidenta de un banco de desarrollo fundado por Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. "No se trata sólo de ocupar el cargo", dijo Mónica Tapia, fundadora de Aúna, una incubadora mexicana de liderazgo político para mujeres. "Se trata también de tener el poder y la autonomía para controlar la agenda y el legado que las mujeres quieren dejar". PUBLICIDAD