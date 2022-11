México requiere 256 mil mdd para cumplir metas climáticas

Ciudad de México.— Iniciativa Climática de México (ICM) estableció una propuesta de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NCDs, por sus siglas en inglés), para que México pueda cumplir con las metas de reducción de emisiones para combatir el cambio climático.

Adrián Fernández, director general de ICM, dijo que la propuesta es que en la meta no condicionada de reducción de emisiones se incremente de 22 a 30 por ciento. La inversión necesaria para cumplir con esa meta sería de 105 mil 640 millones de dólares para 2030.

PUBLICIDAD

Mientras que en la meta condicionada -que requiere de apoyos financieros internacionales para su cumplimiento y exponer puntualmente cómo se utilizan los recursos- se establece que reduzcan las emisiones de 36 a 47 por ciento. En este caso, el costo del financiamiento ascendería a 255 mil 997 millones de dólares.

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero estimadas para 2021 corresponden a 757.4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y se espera que estas crezcan a una tasa media anual de 1.6 por ciento, de manera que llegarán a 872.8 millones de toneladas en 2030.

Para asegurar que México cumpla con sus acuerdos internacionales, es indispensable que el Gobierno establezca políticas públicas en los sectores con mayores emisiones, alineadas con las acciones de mitigación y eficiencia.

"El gran problema para México es que para poder avanzar en eso nos faltan dos grandes cosas: una es mostrarle al mundo que estamos haciendo políticas públicas correctas, y eso no lo tenemos; y que ya tenemos los análisis detallados y transparentes de esa ruta descarbonización para señalarle al mundo para qué necesitamos dinero para invertir. Necesitamos buenas políticas públicas, análisis, detallados y mucha transparencia.

"Aquí está el mapa, las medidas y cuánto nos van a ayudar, por eso es indispensable que en áreas como energía implementar políticas diferentes a las que se han emprendido hasta el momento, de otra manera no sólo no vamos reducir emisiones, si no podríamos aumentarlas", apuntó Fernández.

Por ejemplo, en el sector eléctrico la medida con el principal potencial de mitigación es el establecimiento de acciones e incentivos para el incremento significativo de la capacidad de generación de energía solar y eólica. Este esfuerzo podría reducir cerca de 30 millones de toneladas de CO2 durante la presente década.

Tan sólo con la energía solar fotovoltaica a gran escala, se podrían instalar 26.9 gigawatts para 2030, lo que implicaría una reducción de 17.2 millones de toneladas de CO2 para 2030.

Mientras que la capacidad de generación con energía eólica puede alcanzar 17.5 gigawatts, que reduciría hasta casi 12 millones de CO2 para 2030.

Piden condiciones para invertir en energía

La Asociación Mexicana de Energía (AME) hizo un llamado al Gobierno y autoridades para establecer las condiciones oportunas para que el sector eléctrico pueda aprovechar el potencial en el País y continuar con el desarrollo de inversiones y nuevos proyectos.

Tanto la Asociación como los participantes piden las condiciones para poder trabajar en conjunto a fin de generar un ambiente propicio para la inversión, bajo condiciones de eficacia regulatoria, respeto a la competencia y sustentabilidad.

De esa forma se podrá lograr el fortalecimiento de la seguridad energética de manera asequible para la población y las industrias.