México podría llevar por primera vez a una mujer a la presidencia

Associated Press | Los mexicanos acuden a las urnas en una jornada en la que por primera vez podrían elegir a una mujer como presidenta del país

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los mexicanos acuden a las urnas en una jornada en la que por primera vez podrían elegir a una mujer como presidenta del país. A continuación, las últimas noticias sobre las elecciones en México (todas las horas son locales): 8:40 am: CIUDAD DE MÉXICO - Acompañado de su esposa e hijos el candidato Jorge Álvarez Máynez, del pequeño partido Movimiento Ciudadano, acudió a su centro de votación en la zona central de la Ciudad de México e hizo fila para esperar su turno para sufragar. 8:35 am: CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acudió a votar junto a su esposa media hora después de que abrieran las urnas en un edificio frente al Palacio Nacional. Antes y después de depositar su voto se tomó fotografías con varios seguidores y firmó autógrafos. A su salida saludó a la gente en la calle pero no hizo ningún comentario a la prensa. 8:32 am: CIUDAD DE MÉXICO - Al salir de su casa para dirigirse a su lugar de votación, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum se dirigió brevemente a los periodistas que la aguardaban y sostuvo "estoy muy contenta, muy entusiasmada", al tiempo que alentó a los mexicanos "hay que salir a votar". Dijo que pasó una noche "tranquila" y que después de votar volvería a casa a desayunar. 8:00 am: CIUDAD DE MÉXICO - Las urnas abrieron el domingo en México para una histórica elección de la que muy probablemente saldrá la primera mujer presidenta. Las principales contendientes son la exalcaldesa de la Ciudad de México y candidata del oficialista partido Morena, Claudia Sheinbaum, y la empresaria y exsenadora Xóchitl Gálvez, quien se presenta por una coalición opositora formada por el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante siete décadas del siglo XX. Casi 100 millones de mexicanos están llamados a votar en los comicios en los que también se renovarán las dos cámaras del Congreso, nueve de las 32 gobernaciones y más de 19.000 cargos locales.