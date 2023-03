México no es colonia ni protectorado de EU: AMLO

Ciudad de México.— En medio de las tensiones con Estados Unidos por la estrategia de combate al narcotráfico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los norteamericanos podrán amenazar a México, pero jamás permitirá que lo pisoteen.

Frente a un Zócalo lleno, el Mandatario aprovechó el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera para enviar un mensaje al vecino país, para dejar en claro que su Gobierno colaborará en la lucha para frenar el fentanilo, pero no se someterá a las decisiones de ninguna nación extranjera.

"Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí; sometimiento, no. Intervencionismo, no", sostuvo.

Tras reiterar que México no es colonia ni protectorado de nadie, arremetió contra los políticos republicanos y demócratas que han criticado las acciones de México par hacer frente a los grupos criminales.

Flanqueado por su gabinete, López Obrador los llamó hipócritas e irresponsables, que se dedican a la grilla y a la politiquería.

"Los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí, en lenguaje coloquial, con grilla y confines, electoreros, politiqueros, sostuvieron que, si no de teníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos, nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada", refirió.

"Desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos".

El Jefe del Ejecutivo afirmó que la cooperación bilateral para combatir al narcotráfico no será como en el pasado, cuando funcionarios federales pactaban con los cárteles de la droga y tenían acuerdos turbios con las agencias norteamericanas.

"Primero, quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna. Que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el Gobierno de México y las agencias del Gobierno de Estados Unidos", dijo.

"Ahora no hay simulación, de verdad, se combate a la delincuencia organizada, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie".