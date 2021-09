México está peor que cuando comenzó actual Gobierno: senadores panistas

Ciudad de México.- Senadores del PAN aseguraron que en el marco del Tercer Informe de Gobierno no hay nada que celebrar y lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera cuenta de "sus datos" y no de aquellos que reflejan la realidad del país.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, dijo que los datos reportados por el mandatario federal son falsos, porque no se ha acabado la corrupción, no ha mejorado la seguridad, no se ha avanzado en salud y la economía no va por buen camino como él afirmó.

"Lamento mucho estropearle la fiesta de la celebración de su Tercer Informe al presidente, pero francamente yo no sé de dónde saca esos datos que él tanto habla", señaló.

El legislador consideró que hoy el país está peor que cuando comenzó el actual sexenio.

"Hoy en día realmente hay que resumirlo en una frase muy corta: hoy estamos peor que cuando empezó este Gobierno en todas las materias, en cada uno de los indicadores que pudiéramos evaluar", afirmó.

La senadora Alejandra Reynoso indicó que los datos reportados esta mañana por el presidente corresponden a un México en el que viven él y sus allegados, pero el resto de las y los mexicanos.

Como ejemplo, lamentó que el jefe del Ejecutivo federal "presuma" el aumento de remesas.

"Es increíble, por ejemplo, cómo puede presumir como un logro las remesas, quizás esté reconociéndole al Gobierno de Estados Unidos los apoyos económicos que sí les dieron a los trabajadores y gracias a esos apoyos económicos llegan a las familias mexicanas", dijo.

Cuestionó también que López Obrador afirmara que en tema de salud el país está mejor, cuando de acuerdo con el Coneval, hoy hay más mexicanos sin acceso a esos servicios.

"Sin duda, el México que presenta el presidente en este número equis de Informe, porque le gusta dar cada tres meses, pues definitivamente es repetir la película cada Informe del México en el que no viven y no vivimos las y los mexicanos", reiteró.

En su turno, Martha Cecilia Márquez dijo que el presidente está reprobado y consideró que en el Senado de la República no debería discutirse ningún tema, incluido la revocación de mandato, hasta que no se arregle el tema de la salud.

"Yo creo que no debería de pasar simplemente nada, ni la revocación ni ningún tema hasta que no arreglemos el problema de salud que se vive en México", sostuvo.