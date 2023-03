México es mucho más seguro que EU, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es un país mucho más seguro que Estados Unidos y acusó a los medios de comunicación de crear una percepción de inseguridad.

"Es seguro, es mucho más seguro que Estados Unidos, nada más que ustedes, medios de comunicación, no hablan de los carteles de Estados Unidos, es como si llegara la droga en submarinos, ahora que están de moda los globos, bajan toneladas de droga a EU, con marcianos ¿no?", declaró.

PUBLICIDAD

En conferencia, el mandatario federal dijo, ante las alertas de viaje emitidas por autoridades estadounidenses, que es seguro viajar a México.

"Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y nuestros paisanos allá, están bien informados, tan es así que usted dice las alertas del Gobierno, hablan que solo se puede viajar a Campeche y Yucatán, si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a la Ciudad de México y el país, es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México, entonces, ¿qué está sucediendo? Es un doble discurso de aquel lado".

"No está en entredicho (si viajan o no), esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de EU que no quieren que se siga transformando el país para el bien de los mexicanos y esos políticos conservadores dominan, ese es un problema que ustedes tienen, a los medios de información. Están bajo el dominio de grupos económicos y políticos, las televisoras".

El pasado 17 de enero, el tabasqueño dijo que la CDMX es una ciudad segura que fascina a los extranjeros y atribuyó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la disminución de los homicidios en la capital y señaló que hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no pudo resistirse a la belleza de la capital durante su visita para la Cumbre de Líderes de América del Norte.