México cerraría 2024 con nivel de deuda de 48.8% del PIB

Ciudad de México.- México cerraría este año con un nivel de deuda de 48.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), proyectó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en línea con las estimaciones oficiales previas y por encima de lo registrado en 2023.

La relación entre deuda y PIB en 2023 fue de 46.8 por ciento del PIB, según cifras de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

"Cuando inició la Administración, la deuda estaba en 45 por ciento del PIB. Así se mantuvo en el primer año de la Administración, pero después tuvimos el impacto del Covid-19 que subió la deuda hasta casi 52 por ciento.

Ahí tuvimos que determinar una nueva estrategia y la hemos venido reduciendo cada año y actualmente va a estar entre 46 y 47 por ciento", afirmó Yorio en un podcast de Banorte.

Refirió que el programa económico 2024 va a mantener la deuda por debajo de 50 por ciento del PIB, que fue la meta que se estableció.

"Estamos estimando que va a estar alrededor del 48.8 y quizá de hecho menos, 48.5 por ciento", agregó.

'México no necesita una reforma fiscal'

El subsecretario de Hacienda consideró que en este momento México no requiere de una reforma fiscal.

"México en este momento no necesita una reforma fiscal para poder solventar desequilibrios fiscales. Las finanzas públicas están en una senda de sostenibilidad", afirmó Yorio.

Recordó que en Administraciones pasadas sí tuvieron que aplicar algunos ajustes -como subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 16 por ciento- para solventar algún choque externo o desequilibrio de las finanzas públicas.

"Esto no existe en la actualidad, y por eso es que he dicho mucho que no se necesita una reforma urgente para equilibrar agregados fiscales", enfatizó Yorio.