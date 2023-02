Mexicanos ayudan en Turquía a gatos, perros y aves

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Ciudad de México— Con el fin de socorrer a gatos, perros e incluso aves afectadas por los sismos en Turquía, protectores de animales mexicanos viajaron a la zona de desastre para sumarse al equipo veterinario y de rescate de Humane Society International (HSI), organización que brinda asistencia a fauna tras siniestros. Claudia Edwards y Felipe Márquez arribaron a Turquía la madrugada del 17 de febrero. Desde entonces, ayudan a mascotas y animales en situación de calle en Antioquía, una de las ciudades más afectadas por los sismos. PUBLICIDAD A diario, tutores se comunican con HSI porque no pudieron evacuar con sus animales, así que solicitan ayuda para encontrarlos. Algunos animales quedaron atrapados en sus casas o deambulan asustados en la calle. Con anuncios, trampas o a través de drones es posible ubicarlos. "Lo están pasando muy mal. Muchos han estado encerrados en balcones, en departamentos, en situaciones muy complicadas en las que no han podido acceder a comida o agua, entonces (están) deshidratados, con infecciones oculares por todo el polvo y algunos heridos", relata Edwards en entrevista desde Turquía. Una vez rescatados, veterinarios atienden sus problemas de salud. Son alimentados e hidratados antes de entregarlos a sus tutores o desalojarlos de Antioquía porque es insegura por las réplicas, como la ocurrida esta semana de magnitud 6.4. Son pocas las mascotas con chip, pero si lo tienen es sencillo localizar a sus familias. A veces se reúnen; sin embargo, algunas personas no pueden quedarse con sus animales porque su hogar está destruido y no tienen dónde vivir. "Una persona estuvo buscando a su gato, que entraba y salía de su casa, pero no lo podía atrapar ni encontrar y su edificio estaba muy dañado. Estaba buscando ayuda desesperado para poder recuperar al gato y darle una buena vida, porque él no se lo podía quedar, pero no quería simplemente abandonarlo a su suerte", relata la médica veterinaria egresada de la UNAM. Si bien fue rescatado, el gato tuvo que despedirse de sus tutores, con quienes acostumbraba dormir, detalla la coordinadora de respuesta a desastres para América Latina de HSI. La experiencia de Edwards incluye asistencia a fauna tras el huracán Matthew en Haití (2016), los sismos en Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México (2017) y la erupción del volcán de Fuego en Guatemala (2018). Otros animales socorridos por los rescatistas son aquellos en situación de calle: dispusieron recipientes con agua en las esquinas de las calles para evitar la deshidratación. Además de gatos y perros, han apoyado a gallos, palomas, patos y pericos. El equipo de HSI está compuesto por personas de Bulgaria, Colombia, Estados Unidos, India y México. Colabora con voluntarios y clínicas temporales establecidas por veterinarios y animalistas locales. "Aquí la gente está muy, muy agradecida de tenernos. Todo el mundo en Turquía (cuando) decimos que somos de México se ponen muy felices", comparte la etóloga. ¿Quieres ayudar? La mejor manera de ayudar a Edwards, Márquez y el equipo de HSI es a través de donaciones a su Fondo de Rescate Animal, que pueden realizarse en línea. PUBLICIDAD