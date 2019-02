Mexicanas, las más afectadas online

Ciudad de México— El 71 por ciento de las adolescentes mexicanas internautas manifestaron haber estado en riesgo en línea, esto de acuerdo con el Índice de Civilidad Digital 2018 realizado por Microsoft.

Aunque esta cifra fue superada por los millennials con un 76 por ciento, fue el 75 por ciento de las adolescentes las que reportaron haber sufrido alguna consecuencia física, emocional o económica; mientras que en la generación Y el número fue de 71 por ciento de afectados.

Por su parte, la cifra de los adolescentes varones que experimentaron algún peligro en línea fue de un 64 por ciento.

En cuanto a acciones para frenar la situación fueron ellas las que más las realizaron a través de: bloquear / eliminar al perpetrador, reduciendo la cantidad de información divulgada en línea y utilizando configuraciones de privacidad más estrictas.

El Índice de Civilidad Digital (DCI por sus siglas en inglés), es un estudio de Microsoft realizado en 22 países que ubica como principales riesgos en línea: recibir contenido ofensivo u obsceno no deseado, encontrar información falsa y hallar 'fake news' en la red.

Este estudio es presentado desde hace tres años en el marco del Día Internacional del Internet Seguro.

Dentro del ranking, México alcanzó el lugar número 12, dos puestos más que el año pasado cuando ocupó el 14, reflejando una pequeña mejoría en cuanto a civilidad digital.

Sin embargo, las consecuencias negativas que sufren los internautas ante estos riesgos aumentaron, y aun así, las acciones positivas se redujeron.

"Si los adolescentes ven que le están haciendo bullying a un compañero, no hacen nada para evitarlo, no piensan antes de enviar una foto, o que lo llamen de manera discriminatoria.

"Si nosotros como sociedad no tomamos acción, es como si en el mundo análogo viéramos cómo se maltrata a una persona y no hiciéramos nada", explicó Jimena Mora, directora jurídica de Seguridad Digital y Propiedad Intelectual de Microsoft.

Ante la situación, el estudio también reflejó que hubo un aumento en México de 50 puntos en adolescentes que pidieron ayuda a sus padres, cifra que superó la media del índice global.

Con ello, el País se ubica como el mejor incremento en esta situación.

"Hay que tomar consciencia de que somos ciudadanos digitales, lo más importante de estas cifras es evidenciar que somos vulnerables", concluyó Mora.