Mete AMLO a campaña 2024 elección de Ministros

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que la elección de Ministros de la Corte por parte del pueblo sea un tema de la campaña presidencial de 2024.

En su mañanera, López Obrador pidió a quienes resulten candidatos a la Presidencia meter a sus campañas la propuesta de que el pueblo elija a los miembros del Poder Judicial.

"Y ojalá haya una reforma, yo no veo más que una renovación tajante, que se lleva a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que decida sobre esto en las urnas, que sea el pueblo el que decida, y hay dos formas", planteó AMLO.

"Una, que es la mejor, creo yo, porque no sé si la otra sea válida. Una es que los legisladores, los ciudadanos, le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y Ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo, o sea que sea un tema de campaña".

López Obrador dijo que el voto es un poder que se debe ejercer y afirmó que si la elección de Ministros se convierte en tema de campaña la gente sabrá por quién sí votar y por quién no.

"Entonces es un buen tema para la campaña. Si no responden es porque no van a votar si ganan por la reforma constitucional, entonces ya el ciudadano va a decidir, tu no quieres, quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar", agregó.

"El voto es un poder y hay que ejercerlo".

El Mandatario federal dijo que los elegidos serían abogados, pero honestos, íntegros e incorruptibles.

"Son capaces de decir que el pueblo no está preparado para la democracia, como insinuó Porfirio Díaz, son capaces de decir que se requiere de gente de mucha experiencia", criticó.

"Sí tienen que ser abogados, pero los vamos a elegir nosotros los ciudadanos para que no anden engañando de que va a ser cualquiera, no, no, va a ser un abogado mujer o hombre y va a cumplir un requisito pero los vamos a elegir nosotros de una lista porque queremos tener jueces honestos, íntegros, incorruptibles, y lo mismo magistrados, y lo mismo Ministros".

El Jefe del Ejecutivo dijo que otra opción sería una consulta pasando las elecciones de 2024, pero descartó esa idea pues la Corte debería avalar el proceso.

"La otra es que pasando las elecciones se convoque a una consulta, pero como la consulta la tienen que autorizar, la tienen que validar en la Corte pues está más complicado, está muy complicado eso, entonces es mejor la primera", indicó.