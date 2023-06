Mercaderes, los que piden normas para atender cáncer: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de mercaderes que quieren lucrar con la salud a quienes piden normas para atender en cáncer tras la cancelación de las 35 NOM en materia de salud.

"Ese es un asunto que lo han querido hacer grande los mercaderes de la medicina, hay verdaderas mafias en todo lo relacionado con el sector médico, no sólo en México, en el mundo, son intereses muy poderosos los de los laboratorios, los que trafican con el dolor de la gente", declaró.

"No queremos que haya corrupción en nada, no engañamos a nadie, yo repetía y repetía que el plan nuestro se podía resumir en una frase: desterrar la corrupción y es lo que estamos haciendo, sin embargo, como era un monstruo de muchos tentáculos, sólo lo relacionado con el manejo de la salud pues todavía no terminamos de limpiar", agregó.

En conferencia, el mandatario federal reiteró que a su Gobierno le costó comprar medicamentos para resolver el desabasto porque era un monopolio de políticos corruptos, traficantes de influencias y medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo anunció además la posible sustitución de normas de salud.

- ¿Van a ser sustituidas las NOM?, se le preguntó.

- "Sí, desde luego, y no sé si se hayan eliminado, alguien tenía el negocio, y lucran y eso ya no lo podemos permitir, tenemos que limpiar de corrupción al país, eso es lo que más daña, hay que moralizar al pueblo, pero tenemos que enfrentar todos estos intereses. Es como cuando nos critican que ya no hay fideicomisos, qué ha pasado, quién se ha quedado sin ser atendido? Nada", respondió.

Le semana pasada, López Obrador dijo que no es importante la cancelación de las 35 NOM en materia de salud, entre ellas, las relativas a diversos tipos de cáncer como el de mama, el cervicouterino y el de próstata.

Reforma publicó a inicios de mes que especialistas en salud defendieron la importancia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), al aseverar que sin éstas, se afectarán aspectos como la observancia obligatoria en diversos rubros del sistema de salud en el País y la generación de políticas integrales en beneficio de la población.

Al iniciar junio, con la publicación del "Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023" en el Diario Oficial de la Federación, se cancelaron 35 NOM en materia de salud, entre ellas, las relativas a diversos tipos de cáncer como el de mama, el cervicouterino y el de próstata, entre otros padecimientos.

Ante la cancelación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que a su vez es el encargado del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP), aseveró que las NOM no garantizan la atención en el sistema de salud del país.