Mejores universidades del mundo están en crisis: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Universidad de La Sorbona ubicada en Francia y aseguró que actualmente las mejores academias del mundo están en crisis.

"No, no, no, a La Sorbona no le creo mucho. Aquí le tengo confianza al doctor Hugo López-Gatell y le tengo confianza al secretario de Salud, al doctor Alcocer, que es una gente íntegra, honesta".

"Entonces, estudios sí, La Sorbona es muy importante, de las mejores universidades del mundo, en Francia, sobre todo en ciencia social, pero ya las universidades del mundo están en crisis", comentó López Obrador tras ser cuestionado sobre estudios de La Sorbona de París respecto al uso de medicina tradicional en los sistema de salud.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que la política neoliberal ha afectado a las grandes universidades del mundo.

"Hasta las mejores (universidades están en crisis) porque la política neoliberal que se aplicó en el mundo afectó mucho el desempeño de estas universidades, sucedió algo parecido a lo que está pasando con la prensa internacional", señaló.

López Obrador mencionó que su Gobierno no tiene inconveniente en apoyar a la medicina tradicional, pero hace falta información puntual al respecto de este tema.

"Ya el martes próximo que vamos a tener el informe sobre salud, ya quiero que te den respuesta el Secretario de Salud y el director del Seguro Social. Vienes el martes próximo para atender esto en particular, porque no tenemos ningún inconveniente en apoyar la medicina tradicional y además se está haciendo, pero hace falta que se informe.

"El martes se resuelve, el martes si no hay resultados va a cambiar esa dirección; es decir, los servidores públicos de esa dirección. Si sí funciona, si sí están trabajando, no van a cambiar aunque tú vengas aquí a decir que no trabajan y que no hacen nada; entonces, ese es mi compromiso", agregó.