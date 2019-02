Mediará Gobierno huelgas en Matamoros

Ciudad de México.- "Para resolver las huelgas en Matamoros no vamos a dar un golpe en la mesa, sino que todo será pacífico", advirtió la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde.

La funcionaria afirmó que mañana se establecerá una mesa de trabajo donde participarán las secretarías del Trabajo, Hacienda y de Gobernación para intentar resolver el conflicto laboral en las maquiladoras.

"El Gobierno coadyuvará al diálogo; no vamos a imponer, no vamos a poner un golpe en la mesa porque no creemos que así se solucionen las cosas. Creemos que la vía debe ser pacífica", subrayó Alcalde en entrevista después de la firma de un memorando de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con la STPS, las primeras 45 maquiladoras que se fueron a huelga ya se arreglaron y restablecieron actividad, después de que se concediera a los trabajadores un incremento de 20 por ciento más un bono de 32 mil pesos.

No obstante, persisten paros parciales y totales en otras empresas.

"Tenemos una mesa que vamos a construir con la Secretaria de Economía, con Hacienda, Gobernación y el mismo Alfonso Romo que está muy interesado en participar. La idea es que podemos construir una negociación colectiva responsable de diálogo pero no en el marco de la ilegalidad, sino de la legalidad. Que se pueda utilizar el instrumento de la huelga cuando así lo pueda establecer la ley Federal del Trabajo", señaló.

Añadió que a nadie le conviene que se pierda la materia de trabajo por esta situación.