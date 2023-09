Me voy a jubilar, ya entregué el bastón, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha dedicado a "servir al pueblo", por lo que ya entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y se jubilará dentro de un año.

"Me voy a ir muy contento, muy contento, porque me he dedicado a servir al pueblo. Ya estoy terminando mi ciclo. En septiembre del año próximo me voy a jubilar, ya entregué el bastón de mando, ya hay una dirigente del movimiento de transformación y me siento muy tranquilo", afirmó.

En Quintana Roo, donde supervisó la construcción del Aeropuerto de Tulum e inició un sobrevuelo por la ruta del Tren Maya, agregó que está orgulloso por el avance.

"Se ha avanzado bastante, lo que más me llena de orgullo es que hemos podido reducir la pobreza y la desigualdad", expresó a medios locales.

En su cuenta de X, el Mandatario publicó un video sobre la supervisión de la obra en Tulum a cargo del Ejército, quien además lo operará, y confirmó que será inaugurado en diciembre.

"Ya trabajan en los acabados de la terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En diciembre lo inauguramos", apuntó.

Este fin de semana, en su gira privada por el sureste del País, López Obrador también sobrevolará la ruta del Tren Maya que ha prometido también inaugurar dentro de dos meses, pese a que los constructores de los tramos 5, 6 y 7, desde Cancún a Escárcega, pasando por Chetumal, informaron el lunes que llevan menos del 50 por ciento.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que acompañaría al Presidente.

"Estamos listos ya para iniciar la gira con nuestro Presidente. Estamos iniciando aquí, en Chetumal, como lo hacemos cada 15 días, vamos a sobre a sobrevolar las vías del Tren Maya, las vías de la transformación hacia una prosperidad compartida, vamos a parar en Tulum, en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto", indicó en un video.

El lunes, en la conferencia mañanera del Presidente, al presentar los avances de la megaobra, la directora de la empresa ICA, Guadalupe Phillips, precisó que el tramo 5, de Cancún a Tulum, lleva un avance general de 37.4 por ciento.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares, Ricardo Vallejo, precisó por su parte que los tramos 6, de Tulum a Chetumal, va en un 44 por ciento, el mismo avance que en el tramo 7, de Bacalar a Escárcega.