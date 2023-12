Me siento como un cazador sin escopeta: Fox tras perder X

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador tiene en Samuel García, el "pequeño escuincle", un peón y en Claudia Sheinbaum "un títere" con los cuales pretende acumular poder para destruir con engaños y demagogia, acusa el ex Presidente Vicente Fox.

El de Guanajuato se imagina en un emparrillado de futbol americano y, desde la línea de bloqueo, empujando para derribar a los candidatos del movimiento naranja y de Morena y, al mismo tiempo, despejando la cancha para la abanderada opositora Xóchitl Gálvez.

Otra vez en el ojo del huracán a causa de sus señalamientos misóginos y desmesurados, Fox Quesada sostiene en entrevista: "no se me puede tachar de machín".

Un nuevo escándalo sobrevino a raíz de que se refiriera a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, como una "dama de compañía" en su cuenta de X (antes Twitter).

"Me siento como un cazador sin escopeta", dice Fox, resuelto a recuperar la voz en las redes.

"De manera artera me cortan o me desaparecen el Twitter (ahora X), que es un instrumento que yo uso mucho. Estamos averiguando de dónde vino eso, quién fue, por qué lo hizo".

¿Ya entraron en contacto con la gente de X?

Con todos, con todos. Estamos empeñados en aclarar. Ahora, la única duda que quedó de todo esto es la propia declaración de Samuel, que habla de que su compadre, Elon Musk, y que dice que él le ayudó a esto, sin ser más específico, pero es una buena clave..., él puede ser el culpable número uno.

Y al lado de él, su señora la influencer Mariana que no ha querido aceptar que ella es la jefa de campaña y que lo que haga Samuel es también responsabilidad de ella; entonces, ahí puede estar la clave. Por lo demás, mientras yo estoy saliendo a medios y donde se puede porque me es indispensable comunicar.

¿Qué quiero comunicar? Uno: mi razón en ese evento de la 'dama de compañía', puede haber muchas interpretaciones, y quizá la mayoría, de que fue algo doloso de mi parte. No sé, yo lo tomé de otra manera: yo lo tomé en una tarea que estoy haciendo. Yo mismo me la autoimpuse dentro de la campaña de Xóchitl en mi necesidad última de salvar a la República, de salvar a México, porque el descalabro de todos los días, la destrucción de todos los días de este Gobierno va a calar hondo y profundo en el futuro del País.

Entonces yo aquí, como en el futbol americano, haz de cuenta que estoy en la línea de bloqueo y mi tarea es empujar para adelante, hacer a un lado a los oponentes y abrir el espacio para que avance la candidata Xóchitl. Yo me propuse bloquear a Samuel, bloquear a su gerenta o directora de campaña.

También me propuse bloquear a Claudia: yo creo que esa es una tarea estratégica fundamental, para que el 2024 logremos la meta que queremos. A Claudia también le he dicho mil cosas y aguanta vara: ella no anda de chismosa quejándose de lo que sucede en una campaña. Una campaña como esta es una batalla, es una guerra. El futuro del País, depende del resultado de 2024. Creo que todos mexicanos debemos estar en el frente de batalla, debemos estar trabajando para ganar. ¿Y qué son las dos opciones que están en juego? Una, la buena y la mejor, es el liberalismo democrático. La democracia libertaria, lo republicano y la autonomía de Poderes. El respeto a los derechos humanos y buen gobierno y transparencia.

La otra opción, la ejemplifica claramente López Obrador y es todo lo opuesto: es demagogia, es populismo, es mentira, es una opción totalmente fallida a estas alturas y sigue empeñado en destruir, en quedarse con todo el poder en sus manos. Ahí están las dos opciones para el País. Yo estoy trabajando en la opción de Xóchitl, (aunque) no por encargo de ella. Yo tengo mi propio encargo, tengo mis propios sueños e ilusiones...

¿Y cuál es tu propio encargo?

Mi propio encargo es bloquear a los dos laterales para abrir a los espacios y que Xóchitl avance y progrese. Sabe que yo impulsé el Instituto de las Mujeres, por ejemplo. Y afortunadamente, quedó creado el Instituto para las Mujeres. Yo fui el primero que en la historia de este País habló de las chiquillas y chiquillos, hablé de los maestros y de las maestras; de las mujeres y los hombres, haciendo una clara promoción de la mujer.

Entonces, no se me puede tachar de machín. He metido mis faules, como aquél de la 'lavadora de dos patas', o cualquier otro que se nos ocurra, pero son dentro de miles de aciertos y sobre todo dentro de un propósito: ganar la batalla electoral, ganarla para la democracia y el buen Gobierno.

Ahora sí que hasta aquí el dicho de Calderón aplica: 'haiga sido como haiga sido...', pero en una campaña electoral o ganas o te vas a la nada. No hay otro propósito de una campaña electoral que ganar. Y esta la vamos la ganar, la va a ganar Xóchitl, porque así lo quiere México.

El otro esquema ya lo conocemos: el de (Nicolás) Maduro, el de (Fidel) Castro, el de (Daniel) Ortega, el de todos estos imbéciles que han destruido su país, su economía, y ahí siguen en el poder. López Obrador está destruyendo el patrimonio nacional, está destruyendo la economía y le está repartiendo el dinero que hemos producido los neoliberales, y con orgullo digo 'soy neoliberal': trabajo para crear riqueza, trabajé en mi Gobierno para beneficiar a los pobres y los beneficié. Es la única vez en la historia del País que los pobres han salido ganando, entre el año 2000 y 2006.

Entonces, todo esto da pie a esta explosión, esta conjunción de los astros en un dicho mío, con una influencer que está utilizando a quienes la siguen. Utilizándolos con propósito político, su tarea no es promover un partido o promover un candidato en su red. Ahí tiene una obligación y una responsabilidad con sus seguidores que debe atender y no estarse desviando a llevar a Samuelito en un coche a atacar el estado de Coahuila a tratar de sacar de la basura a Samuelito.

No termina una batalla contra 'el mariguano Fox' y ya está metido (Samuel) ora sí que con golpeadores en el Congreso de Nuevo León. Yo le pregunto a los neoloneses: ¿están de acuerdo que los tome de juguete este Gobernador, que un día dice que sí, otro día dice que no? Vuelve a decir que sí, se va a campaña, regresa y se hace Gobernador, pues ¿que el pueblo de Nuevo León es su juguete, están los neoloneses dispuestos a aceptar esta afrenta que les está haciendo Samuel. Mucho menos vamos a aceptar que este pequeño escuincle sin ideas, nada más con puro folklore, canciones, y puras redes sociales, quiere ser Presidente.

No tiene a los jóvenes con él, los jóvenes no piensan así, de manera tan burda, tan vaga. No hay materia en Samuel y yo le digo a Nuevo León, 'aguas con este tipo si regresa de Gobernador': ahora le van a sacar sus trapitos, ahora ya no lo van a dejar usar los recursos del Gobierno de Nuevo León, los recursos de los ciudadanos. Ya no le van a permitir que meta la mano a la buchaca.

Pero no hay enemigo pequeño, porque Samuel de alguna manera tiene esas capacidades, que no son para Gobernador, demostrado quedó: capacidades para engañar y para, con respaldo de López Obrador, meterse, interferir, ponerse enfrente de Xóchitl. Todas sus declaraciones las hace contra Xóchitl, él es un obstáculo para la marcha de esta campaña democrática y libertaria que está haciendo Xóchitl; entonces, hay que hacer a esos cuates a un lado, igual a la Claudia, con sus errores garrafales del pasado, con su desastre en la Línea 12 de Metro.

Con ser un títere de López Obrador, es necesario tratar de parar ese engaño monumental. Un Presidente en campaña, que no respeta reglas, un Presidente que trata de destruir al INE; son dos frentes: es una izquierda y es una derecha, tiene que pasar Xóchitl por en medio, con soltura, con elegancia, con convencer a la ciudadanía, con buenas propuestas y con un buen modelo.

Claudia no tiene modelo porque sólo es Claudia López Obrador y mucho menos estos dos infantes del otro lado, Samuel y Mariana: qué tienen que ofrecerle a México más que ridículos, juegos de internet, cosas vanas... no son para tomar un país en sus manos porque ora sí que Dios nos agarre confesados...

¿Por qué crees que López Obrador está empujando a Samuel?

Porque él lo quiere como un peón, un peón en el ajedrez que lo usas para poderle abrir un camino a la Reina; entonces, él lo usa porque ya siente la lumbre en los aparejos. Ya se da cuenta que no fácilmente puede ganar Claudia, que Xóchitl va cerrando la brecha y toma estas previsiones y se encuentra dos esquiroles. Al esquirolito pequeño de Samuel, y al esquirol grandotote de Dante Delgado. Dante y MC están jugando al papel de esquirol, no tienen otra explicación.

Se metieron al juego electoral para eso: para hacer su contribución a López Obrador, para que tengan premio con López Obrador; entonces, son esquiroles, evidentemente, todo lo mundo lo sabemos, son esquiroles trabajando para López Obrador y para Claudia, que se siente muy débil para el 2024.

Por lo pronto, Fox advierte que es necesario que "algunos metamos la mano contra estos dos monstruos que lopitos tiene a los dos lados. Y como el PRI hizo por 70 años, ahora López Obrador quiere hacerlo persecula seculorum, pero no lo vamos a permitir, no se va a volver esto una dictadura y mucho menos una dictadura militar. La batalla es en serio y el que se quiera meter al juego, que sepa a lo que va. Este señor López ha borrado del mapa la ciudadanía. Tiene pobres, chairos, pero no tiene ciudadanía libre, educada para opinar correctamente.

Si me quitaron el fusil lo voy a recuperar, porque yo tengo que seguir por mi propia decisión, por mi propio derecho, en mi propio estilo, y en mi propia forma de hacer las cosas lograr que México cambie en el México 24.

Hay muchos que sostienen que este arroz ya se coció y dan ganadora a Claudia...

Eso te lo equiparo con (Francisco) Labastida y con el PRI: ni siquiera se dieron cuenta que le íbamos a tumbar la campaña electoral de 2000. La ceguera y el orgullo mata a la gente, en eso están ellos, igual que Samuelito: el pequeño esquirol está con el mismo pensamiento, que él va a ganarle a Xóchitl y dice que hasta el primer lugar.

Yo por lo pronto estoy acá en lo mío, no estoy en el equipo de campaña. Yo voy a hacer mi tarea que es por los flancos, parar ese par de monstruos antidemocráticos, pararlos en lo que sea posible...

¿Te gustaría apoyar a Xóchitl desde un templete?

Noooo... Ya a los 81 años que traigo encima ya no me dan pa' templetes, ya no me dan para andar en la brega...