Me quieren silenciar, acusa AMLO

La Paz, BCS.- Luego que el INE le ordenó abstenerse de emitir expresiones contra aspirantes al 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo quieren silenciar.

PUBLICIDAD

"Voy a aparecer aquí con una cinta, me quiere silenciar, no quieren que yo hable, ¿dónde queda la libertad de expresión, y el derecho a la réplica, y el derecho a disentir, qué no son principios básicos de la democracia?", dijo en su conferencia en La Paz, Baja California Sur.

Durante la mañanera, López Obrador pidió que si no quieren que hable de sus opositores, que ellos tampoco hablen de él.

"Si no quieren que hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos hablan de mí yo voy a tener derecho a la réplica", planteó.

Aprovechó para atacar de nuevo a Xóchitl Gálvez.

"Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Puedo decir que, me da tiempo, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida".

"Que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclare, y además el que nada debe nada teme, y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y ya basta de simular", indicó AMLO.

Dijo que la senadora panista es la protegida de Claudio X. González.

"Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones sólo en contra de nosotros, inclusive reciben dinero del Gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas han resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón", dijo el Mandatario federal.

"Ahora lo que estoy pidiendo es, bueno si llevan tiempo engañando, simulando que les importa la transparencia, ahora que ustedes promueven, con Claudio X. González como gerente del bloque conservador, es el principal promotor de la señora Xóchitl, que ella ya es la elegida por la mafia del poder, y el gerente de este bloque conservador es Claudio X. González que hizo la consulta con Salinas, con Fox, con Calderón, con Diego Fernández de Cevallos y otros que no dan la cara pero están ahí y desde luego con los dueños de los medios de manipulación, con periodistas vendidos o alquilados, con honrosas excepciones, intelectuales, convenencieros, acomodaticios, corruptos", tronó el Presidente.

"Ahora les estoy pidiendo, a ver, ustedes que impulsaron y que están supuestamente a favor de la transparencia, investiguen, esto lo estoy diciendo porque aún no nos llega la notificación (del INE)".

"Vamos a esperar a que Claudio X. González responda si van a hacer ellos la investigación, de todas maneras hoy a ver si le hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, si no hoy, el lunes, que nos llegó de su protegida, no sólo de sus contratos, sino de empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y les tienen que dar permisos de construcción y son clientes de las empresas de la señora Xóchitl".

"Le vamos a pasar toda esa información, y a ver qué hacen ellos, porque ya después no voy a poder hablar, entonces vamos a aprovechar porque me quieren silenciar", soltó.