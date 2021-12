Me mantendré en Morena, pero no callaré abusos: Monreal

Ciudad de México.- "Hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha que me parecía justa, legítima, y que me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida, hace 24 años", dijo.

"He estado con él en las buenas y en las malas; han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado".

Agregó que fue fundador de la primera asociación de Morena y también es fundador y militante del partido.

Además, comentó, contribuyó a formar cuatro asambleas en cuatro estados del País donde había dificultades para juntar el número que se requería por el INE para ser partido político.

"Es decir, no hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas", sostuvo.

Agregó que al visitar Veracruz el día de ayer, donde intentó ver a José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Jucopo del Senado detenido por el presunto homicidio de un candidato a alcalde de MC, se encontró con otros casos de injusticia.

"¿Cómo no luchar? Hay una señora que está detenida desde hace varios meses sólo por haberle mentado la madre a unos policías. ¿No creen que es justo que nosotros en Morena luchemos por su libertad? Y como ese asunto, hay otros, ahí y en otros estados", indicó.

"No podemos dejar de luchar por la gente, por los excluidos, por los humillados, por los inocentes, por la gente que más nos necesita. No abandonemos nuestra esencia; esa es nuestra esencia".

Al finalizar su mensaje, Monreal recomendó el libro que le acaban de regalar y está leyendo, "El derecho a disentir.

"Es un libro muy interesante de Mauricio Wiesenthal, de una editorial de Barcelona. Se los recomiendo 'El derecho a disentir', comentó.