Me llena de orgullo perder primera batalla de 'Plan B', dice AMLO

Ciudad de México.- Ante la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le llena de orgullo perder así la primera la batalla del "Plan B", pues los jueces y el INE son lo mismo.

"Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 en un puesto clave. Le dan un amparo en el Poder Judicial -que son lo mismo- además todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiendo".

"Igual que los medios porque se había reivindicado la democracia, gente que ha cometido fraudes, antidemocráticos, que por eso está ahí aplaudiéndoles. La primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así", comentó López Obrador.

Once días después de que tuvo que salir del INE por los efectos del "Plan B" electoral, Edmundo Jacobo Molina regresó ayer para reasumir sus funciones, luego de que una Jueza federal consideró que la reforma que lo destituyó podría ser inconstitucional.

El funcionario fue recibido en medio de aplausos en el salón de plenos del INE mientras que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, consideró que el organismo no requería una notificación formal de la Jueza para proceder a la reinstalación de Jacobo.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que los consejeros del INE, entre ellos el secretario Edmundo Jacobo, no son verdaderos demócratas y los llamó farsantes y empleados de la oligarquía.

"Por eso está muy bien el debate porque yo sostengo que estos farsantes no son demócratas, son empleados de oligarcas. Ellos no defienden la democracia, defienden la oligarquía, el gobierno de las minorías; eso es lo que está en el fondo y todo lo demás es una gran simulación", señaló.

López Obrador afirmó que el regreso de Edmundo Jacobo demuestra cómo al personal del INE sólo le interesa seguir manteniéndose en el poder para enriquecerse.

"No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, (lo otro) es parafernalia, fantochería, corrupción. Si no hay convicciones, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos", agregó.