Me hace lo que el viento a Juárez, dice AMLO sobre NYT

Sinaloa, México.- Tras el reportaje de The New York Times que revela que el Gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del Andrés Manuel López Obrador con cárteles de la droga, el presidente afirmó que le van a seguir haciendo "lo que el viento a Juárez".

Desde Sinaloa, al inaugurar el Acueducto Picachos-Concordia, el mandatario afirmó que siempre se ha conducido su vida en "línea recta" y reiteró que lo que más estima importante en su vida es la honestidad.

"Ya ven cómo andan ¿no? Andan, pero... con mucho miedo y enojadísimos, enojadísimos, y con la máxima, la máxima del hampa del periodismo y del hampa de los delincuentes de cuello blanco, según la cual la calumnia cuando no mancha, tizna", repitió.

"Nada más que eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, por eso, me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez".

La publicación del diario estadounidense señala que Estados Unidos descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre "poderosos" agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente.

Uno de los confidentes más cercanos de López Obrador -de quien el diario no reveló nombre- se habría reunido antes de las elecciones presidenciales de 2018 con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.

Además, según una fuente del NYT, tras la elección de 2018, un líder del cártel de Los Zetas habría dado cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador, con la esperanza de salir de prisión. En este caso tampoco se ventilaron los nombres.

"Ya hasta estoy hablando más rápido, mejor ahí nos vemos", añadió López Obrador ante cientos de personas, sin mencionar directamente el reportaje que ha calificado de calumnia y mentira.

'No quiero que me cepillen'

Al final de su intervención, el jefe del Ejecutivo reiteró que no tendrá eventos públicos durante los siguientes tres meses -periodo en el que transcurrirá el periodo de campañas electorales- para evitar que lo "cepillen" las autoridades electorales.

"Nos vamos a seguir encontrando, porque todavía voy a regresar a Sinaloa, ahora en los próximos tres meses no, porque ya viene la veda electoral y no quiero que, como se dice en el béisbol, no quiero que me vayan a cepillar", manifestó.

'Una curvita' a la ley

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya ventiló durante la inauguración que en alguna ocasión le deslizó al presidente López Obrador la posibilidad de impulsar "una curvita" a la ley para que no hubiera necesidad de que el tabasqueño deje el cargo al término de su sexenio.

No obstante, dijo que está consciente de que el tabasqueño es partidario de la máxima maderista de: sufragio efectivo no reelección.

"Yo digo que no quiero que (López Obrador) se vaya... pero él está terco en que el es presidente maderista, el presidente es seguidor de Madero, del que dijo: 'sufragio efectivo no reeleción'", expresó.

"Pero podíamos haberle hecho una curvita al asunto, en alguna vez se lo comenté en privado, el presidente está entregado al pueblo de México, algunos lo acusan y dicen: 'en el sureste', no, Sinaloa ha tenido una inversión como nunca", agregó Rocha sin precisar si la "curvita" era para impulsar la reelección o ampliar el periodo de AMLO.

En otro tema, el mandatario estatal celebró el acuerdo presidencial anunciado en la mañanera, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que Sinaloa reciba subsidio federal para la energía eléctrica.

El morenista presumió que López Obrador firmó el acuerdo en un "dos por tres", lo que permitirá al Estado tener la tarifa 1F durante la temporada de calor.

"A Sinaloa le garantiza que siempre tendrá el subsidio para pagar, para que el agua, para que la electricidad se pague, en la tarifa 1F, durante el periodo de gran calor", expresó.

"A ver, qué importancia tiene, que no vamos a tener que estar tramitando cada año a ver si quiere el gobierno darnos. ¿Saben cuánto representa eso? 900 millones de pesos al año, que nos está entregando el presidente para ustedes, para nosotros, para que tengan una tarifa, ya viene abril, ya el calor está cerquita, esa tarifa ya está garantizada".

"El acuerdo que ha tomado el presidente es para que, quien venga, de presidente o presidenta, ¿Quién vendrá? Apenas ustedes saben, quien venga nadie podrá disponer lo contrario, el presidente ha resuelto emitir un decreto que tiene alcances para el futuro".