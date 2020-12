Me hace lo que el viento a Juárez: AMLO ante freno a sobrerrepresentación en la Cámara

Alejandro Mendoza / Agencia Reforma

Ciudad de México— Ante la intención del INE de buscar frenar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la propuesta le hace "lo que el viento a Juárez".

Este viernes, Reforma informó que el INE busca frenar la sobrerrepresentación, que ha provocado que, en las tres últimas Legislaturas, los partidos en el Gobierno tengan más curules de los que les correspondían por el número de votos obtenidos en las urnas.

Los consejeros electorales analizan un acuerdo para regular el tema rumbo a la elección del 2021, a fin de no repetir el mismo escenario donde un partido político se sobrerrepresenta y ostenta la mayoría legislativa vital para la aprobación de iniciativas que le favorezcan.

"Me recuerda mucho la anécdota sobre la frase que nos hacen lo que el viento a Juárez. Estoy de acuerdo con que sea el pueblo el que decida, que esa es la regla de oro de la democracia. En la democracia el pueblo manda y que siempre haya legalidad.

"Pero, no es que no me gusta la ley como está y la quiero de esta manera, la quiero a modo o para que no gane un partido y no tenga mayoría. Pues, hay que llevar a cabo esos cambios, pues si se puede, siempre y cuando no sea en periodo electoral. Cuando pasen las elecciones, pueden haber reformas, pero ahora ya no", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que esta propuesta del INE refleja la intención de los "conservadores" por regresar al antiguo régimen de corrupción.

"Yo entiendo que hay grupos minoritarios, conservadores, que quisieran que se regresara al régimen de corrupción. Están molestos y nerviosos porque imagínense cuantas campañas de acusaciones, cuantos ataques, diario, diario, diario, y resulta que no tienen efecto.

"Entonces, hay que recordar a Juárez que enfrentó a los conservadores. Ahora hay muchos ataques, pero nuestro pueblo nos está dando su apoyo, porque nuestro pueblo no quiere ya la corrupción, ha dicho basta de corrupción, de privilegios, de todas las atrocidades que se cometieron y que fueron cómplices los que ahora, desde los medios de comunicación nos atacan permanentemente", agregó.