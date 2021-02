Me fabricaron delitos: Cabeza de Vaca

Tomada de internet

Ciudad de México— El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acusó a la Federación de fabricar delitos al criticar que le han ocultado los expedientes de las acusaciones en su contra.

Tras encabezar en Ciudad Victoria una marcha en rechazo al desafuero con miles de participantes, el mandatario panista agradeció el apoyo ante lo que llamó una "embestida del gobierno federal".

Desde las escalinatas del Palacio de Gobierno de Tamaulipas advirtió que no se va a quedar callado ni se someterá, y acusó que la 4T y Morena buscan quitarlo del cargo

"Quiero iniciar dejando tres cosas muy en claro: primera, las acusaciones que se han propagado son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro País", apuntó.

"Segundo, la Federación está fabricando delitos, por eso, por eso es que me han ocultado los expedientes cuando los he pedido una y otra vez para poder tener el legítimo derecho de defenderme, de desmentirlos".

"Tercero, soy objeto de una persecución política diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional".

García Cabeza de Vaca precisó que la denuncia en su contra y la solicitud de procedencia que enfrenta por parte de la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, sino de los

reclamos que ha hecho a la Federación para no adherirse al Insabi, por los recortes al Presupuesto, el avance en la seguridad y el liderazgo de Tamaulipas en recaudación y aportaciones a la Federación.

"Aquí no hay casualidades, condeno que se me inventen delitos por exigir lo que a Tamaulipas por ley y por derecho le corresponde y si hay un delito del que me puedan y me quieran señalar, ese delito es simplemente no haberme

sometido ante este Gobierno federal", expresó.

Dijo que ningún Estado que se considera libre y soberano va a permitir que la Federación lo ataque.

"¿Cómo un Gobierno federal pretende construir un País como el nuestro con un discurso de odio y de rencor como el que escuchamos todas las mañanas atacando, criticando, persiguiendo a sus enemigos políticos? Eso solamente polariza y divide", añadió

El Gobernador estuvo acompañado por su esposa, Mariana Gómez, y su hermano, el senador Ismael García Cabeza, ambos implicados en las denuncias presentadas por la FGR por lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Previo al discurso del Mandatario se realizó una marcha con alrededor de 10 mil participantes, según autoridades, que concluyó en la Plaza Juárez, en el centro de la ciudad.

La concentración se registró en medio de acarreo y sin respetar las medidas sanitarias contra el Covid-19.