Me dio el váguido; no perdí el conocimiento: López Obrador

Ciudad de México.- Tras días de ausencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para hablar de su salud.

En un video grabado en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que su padecimiento de Covid-19 se le complicó por la gira que realizó el fin de semana.

"Como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo Covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima; fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión.

"Estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente".

Detalló que no perdió el conocimiento y que fue atendido inmediatamente por médicos.

"Sí tuvo esa situación de desmayo, transitorio, por la baja de presión; querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital".

Sin embargo, dijo, se negó a ser trasladado y pidió que lo atendieran en ese mismo sitio. Sostuvo que no pasó a mayores y no tuvo afectaciones al corazón.

Afirmó que se mantiene trabajando, pues escribió dos borradores para discursos que dará el 1 y el 5 de mayo.