'Me dijo que si no le daba 200 mil pesos, me acostara con él', denuncian a servidor público

Ismael Figueroa, líder sindical del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, fue denunciado por acoso sexual por parte de las trabajadoras del Cuerpo de Bomberos ante la Procuraduría General de Justicia, publicó La Silla Rota.

Según el testimonio de varias víctimas recolectado por Noticieros Televisa, Figueroa amenazó a las mujeres con difundir fotografías íntimas en caso de que no tuvieran relaciones sexuales con él.

“Él obtuvo unas fotografías íntimas, que aseguraba que yo me las había tomado en el interior de mi centro de trabajo. Realizó una reunión de jefes de mandos en donde difundió todo ese contenido, lo subió vía internet a YouTube. Antes de que las fotos salieran, él me pidió a cambio acostarme con él, yo le dije no [...] "Hay algunas compañeras que las ha publicado desnudas, hay unas compañeras que las han publicado sosteniendo relaciones íntimas", cuenta una víctima.

Posteriormente, la policía cibernética detectó que los mensajes fueron enviados desde la estación central de bomberos donde tiene sus oficinas Figueroa.

Otra víctima contó que Figueroa la amenazaba y le decía que si no accedía a sus pretensiones sexuales, la iba a perjudicar en su vida laboral. "Trabajadores de su gremio me gritaban cosas muy obscenas. Yo estuve muy afectada, hasta que logró sacarme", contó.

Juan Manuel Pérez Cova, director del Cuerpo de Bomberos de la CDMX, asegura que se están atendiendo las denuncias de las trabajadoras.

“Otra de las mujeres que denunció a Ismael Figueroa por acoso contó que le pidió "200 mil pesos o la otra, más sencilla para él, así me dijo, ´que te acuestes conmigo´. Entonces, obviamente no accedí a ninguna de las dos y comenzó a fastidiarme [...] Me corrió"