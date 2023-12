Me conformo con los resultados de ahora: AMLO

Cancún, México.- Aunque reconoció que hay un pendiente en materia de seguridad pública y en el caso Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió los resultados con los que cerrará este año, pues dijo que se conforma con ellos.

Además, aseguró que respetará la veda electiva, pero aprovechó para impulsar a su candidata preferida para sucederlo.

"(Cerraremos) bien, como estamos ahora, así imaginen que va a ser el cierre. No voy a exagerar. Me conformo con estos resultados de ahora; es decir, que sigamos inaugurando obras. Me gustó mucho lo de la inauguración de la megafarmacia, porque la gente puede estar tranquila. Además, es un desafío de que no van a faltar los medicamentos en ningún lugar del País", indicó en conferencia de prensa durante el trayecto en los límites entre Quintana Roo y Campeche.

A bordo del Tren Maya, que tomó el último día del año en Cancún rumbo a Campeche y Palenque, López Obrador presumió avances en el reparto de dinero en programas sociales, en la construcción de obras como el Tren, el Aeropuerto de Tulum y el AIFA, o la construcción del Banco del Bienestar, incluso una disminución de la delincuencia.

"Ustedes saben lo difícil que ha sido el disminuir la incidencia delictiva, porque nos dejaron muy arriba el índice de delitos, de homicidios, por ejemplo, de robos de vehículos, de secuestros. Y ahora estamos cerrando con una disminución considerable. En diciembre hubo una disminución en promedio como del 20 por ciento en homicidios; estamos cerrando muy bien el año. Y en general, desde que estoy en la Presidencia, la disminución en homicidios es del 20%. (No me doy por satisfecho) no, todavía no, 20 por ciento menos de homicidios de cuando llegué a la Presidencia", dijo.

Otro pendiente que reconoció es la resolución de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, donde se ha acusado al Ejército de no entregar toda la información disponible.

"Estamos trabajando, ese es un pendiente. Estamos trabajando. Yo personalmente estoy coordinando los trabajos de investigación. Nos reunimos cada semana con un equipo porque queremos entregar buenas cuentas a los padres de los jóvenes desaparecidos", mencionó.

López Obrador atribuyó lo que dijo son grandes avances al hecho de que le robaron dos veces la Presidencia y, por lo tanto, en su tercer intento arrancó su Gobierno con las cosas bien planeadas

"Estamos muy contentos porque estamos finalizando este año con la inauguración de este nuevo tramo de Cancún a Palenque. Estamos a nueve meses de terminar nuestro mandato y al mismo tiempo estamos inaugurando, concluyendo obras", sostuvo.

De pie en la entrada del último vagón, López Obrador prometió que a pesar de las inauguraciones pendientes respetará la veda electoral por la elección de junio próximo.

A nueve meses de que termine su Gobierno, planteó que sus objetivos son que se consoliden los programas de bienestar, terminar las obras y mejorar la situación de los trabajadores al servicio del Estado.

"Nada más vamos a inaugurar hasta finales de febrero. Eso no va a significar que se deje de trabajar, pero no van a haber inauguraciones, vamos a respetar la ley como siempre lo hemos hecho hasta que pasen las elecciones", expresó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si continuaría en el poder detrás de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, lo negó, pero aprovechó para hacerle campaña.

Entregarle la banda presidencial será como un regalo, aseguró el Presidente.

"Ya me retiro, me jubilo, cierro mi círculo y voy a entregar la estafeta, ya entregué el bastón y ya voy a entregar la banda presidencial, y eso me tiene muy contento, a una persona trabajadora, una persona con mucho nivel académico, mucho nivel profesional, una persona con convicciones; es decir, comprometida con las causas del pueblo, con la justicia. Y voy a entregar la banda presidencial a una persona honesta y eso me tiene muy contento, estoy muy a gusto, es como un regalo para finalizar mi ciclo", expresó

El tabasqueño negó que con estos comentarios que ha repetido a pesar de las amonestaciones del INE se estuviera metiendo en el proceso electoral.

"No, porque va a decidir el pueblo, va a decidir la gente. ¿Y cómo dices tú que yo me meto con estos comentarios? ¿Hay alguien así como yo lo estoy definiendo? Yo digo 'una persona', ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que desea más un pueblo? Que el gobernante sea trabajador, sea inteligente, tenga convicciones, y que sea honesto. Pues ustedes imaginen, eso les queda de tarea", apuntó.