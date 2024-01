Me atacaron para afectar a 4T, pero fallaron: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se le fueron "con todo" en el inicio de año y advirtió que sus adversarios pensaron que, si se lanzaban contra él, afectarían a todo su movimiento y a sus candidatos rumbo a la elección de junio.

Entrevistado en la sala de prensa de Palacio Nacional al término de la conferencia mañanera, el Mandatario aseguró que quienes lo criticaron por temas como el aumento de la gasolina y la violencia, fallaron.

"En enero era: 'aquí comenzamos ¿no?', y siempre soy blanco yo, pero ahora sentí que me pusieron más en el centro ¿no? para atacarme, a lo mejor pensando que si me atacaban a mí, afectaban todo el movimiento y esto también afectaba a quien pueda representar a nuestro movimiento en las elecciones", manifestó.

"O sea que, en vez de irse sobre el partido, sobre la posible persona ¿no? Que resulte candidata o candidato, se fueron contra mí y les falló porque empezaron con lo de la gasolina, ya ven que siempre se padecía de la llamada cuesta de enero y era el momento, () algo que tenía que ver creo que con las casetas de cobro del año nuevo, bueno hasta lo de los museos, el aumento en el cobro de las entradas a los museos.

"Pero lo que pensaron que les iba a funcionar mejor era lo de la gasolina, lo de 28 pesos el litro y se fueron todos, hasta los meros de arriba, no puedo mencionar, innombrables, se fueron hasta arriba y fallaron, y en política no hay que perder el impulso", sostuvo.

López Obrador criticó la difusión de actos de violencia como los sucedidos en Tabasco, donde se registraron ataques, incendios y asaltos armados; y en Guerrero, donde se investiga una masacre en la sierra; al afirmar que se buscaba promover un ambiente de incertidumbre y de miedo.

En una postmañanera de media hora, tras partir la tradicional Rosca de Reyes, el tabasqueño mencionó que esas "estrategias" son definidas por publicistas políticos en la Ciudad de México, para influir en la opinión pública.

"Lo de la violencia, o sea exaltar todos los actosde violencia, por ejemplo, lo de Guerrero, que un sacerdote dio a conocer que con drones habían atacado y había 30 muertos, (y lo de Tabasco) eso antes, pero estoy hablando de esta semana", comentó.

"Independientemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sí tiene que ver con la ética, con lo que es el verdadero periodismo, revísenlo, como si fuese un taller de periodismo, (...) pero sin duda no son los periodistas, pero sí (es) una constante, una constante eso.

"Ahora que empezó el año, como este es un año importantísimo, se me vinieron con todo y sí me doy cuenta pero no les funcionó, eso no significa que no vaya a seguir la campaña va a continuar así dicen en mi pueblo, en Tabasco: 'y lo mejor es lo peor que se va a poner'", recalcó.

El Jefe del Ejecutivo afirmó que la gente está "conforme" con lo que describió como proceso de transformación, y estimó, le va seguir yendo "bien" a su movimiento en el cierre de la Administración.

-¿Cómo se siente en este momento, cómo inicia el año?

"Afortunadamente bien, yo creo que los inicios de año son delicados y más cuando son años electorales, y de elección presidencial", respondió.

"Nuestros adversarios, de manera legítima, buscan cómo levantar demandas, acusaciones".

Describe a sucesor (a): 'puro corazón'

López Obrador fue cuestionado sobre el perfil de la persona que lo sustituya en la Presidencia de la República y, sin mencionar a la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que será una persona muy inteligente, preparada y con más nivel académico que él.

-¿Y cómo va a ser quien entregue a la banda? ¿Va a ser todo corazón?, se le preguntó.

"Puro corazón, puro corazón y muy honesto, la persona muy honesta, muy trabajadora, muy inteligente, muy inteligente, con más nivel académico que yo, mucho, mucho, mucho, mucho muy preparada la persona".