MC será la bisagra en el Senado, según su coordinador parlamentario

Ciudad de México.- Movimiento Ciudadano (MC) no será el alfil de Morena en la aprobación de reformas constitucionales, sino la bisagra sobre temas que puedan ser avalados o rechazados, aseguró el coordinador parlamentario Clemente Castañeda.

Reelecto en este 2024 como senador, Castañeda rechazó el señalamiento de "esquiroles" de Morena y defendió que en el trabajo parlamentario en el sexenio que acaba fueron consistentes en oponerse a las reformas que debilitaban a las instituciones.

Reforma publicó que Morena llegará a 82 senadores y le faltarán 4 para formar mayoría calificada, a fin de poder aprobar reformas constitucionales del llamado "plan C", como son modificaciones al Poder Judicial y al sistema electoral.

A ello, el emecista respondió que no van a avalar ocurrencias ni reformas que debiliten instituciones.

"Yo creo que como están los números hasta ahora, Movimiento Ciudadano va a convertirse, automáticamente, en la bisagra en el Senado de la República, tenemos la oportunidad de construir mayoría constitucional o podremos bloquear la mayoría constitucional.

"No vamos a convalidar ninguna ocurrencia, trátese de lo que se trate, MC ha ido por el fortalecimiento siempre del Poder Judicial, de la división de poderes y de las instituciones que le dan sentido al Estado mexicano, en todo lo demás que no cuenten con nosotros", sostuvo.

A título personal, dijo que han sido "otros" los que se han puesto a modo para debilitar a las instituciones.

"Una cosa es ser bisagra y otra cosa es ser alfiles, porque alfiles parece que eres parte del tablero de Morena, no sé de dónde sacan eso ¿cuándo hemos ido alcahuetes de Morena?", cuestionó.

El coordinador parlamentario aseguró que en los temas más importantes del Congreso "¡jamás!, ¡jamás!" acompañaron a Morena.

Apuntó hacia PAN y PRI, al señalar que estos partidos cedieron en votar con Morena, como ampliar delitos de prisión preventiva y, en el caso del tricolor, ampliar el plazo para la participación de Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028.

Castañeda también aseguró que sabrán aguantar las presiones de Morena para que apoyen sus reformas.

"Si ya resistimos al hiperpresidencialismo, no veo por qué no podamos seguir resistiendo a esta nueva hegemonía, estamos resueltos, preparados, firmes para resistir, lo que haya que resistir, con eso no tenemos nosotros ningún problema", aseguró en entrevista.

Expuso que MC tiene una agenda propia y su identidad, sus causas y banderas que defenderán.

"Vamos a ser consistentes con ellas, nosotros no somos alcahuete de nadie, quiero decir vamos a afianzar nuestra posición política que dimos durante la campaña", puntualizó.

Aseveró que no son esquiroles, como acusó el PRIAN en la campaña, y que las votaciones en el Congreso demuestran que han sido consistentes en una agenda de fortalecimiento del Estado mexicano.

"Estamos muy claros de cuál es la agenda que tenemos que defender. Estamos en la mejor disposición de transitar en aquellas cosas que sean positivas para el país, pero también con muchísima firmeza nos vamos a oponer y bloquear aquellas cosas que consideramos son nocivas", remarcó.

"No compartiremos ningún plan de destrucción ni debilitamiento institucional del régimen", afirmó.