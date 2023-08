MC no apoya al país, apoya a Morena, afirma el PRI

Ciudad de México.- La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, consideró que el actuar de Movimiento Ciudadano, quien tiene al frente a Dante Delgado, no beneficia al país y si a Morena.

Mencionó las elecciones de este 2023 en Estado de México, proceso en el partido emecista decidió no presentar candidato.

"Pensamos que la posición que está ocupando Movimiento Ciudadano no ayuda al país, sino a Morena, al oficialismo; ya vimos que en Estado de México se bajó el candidato de MC, lo que permitió a Morena avanzar. Si Dante Delgado quiere conservar su registro y no le importa el país, se respeta, pero no se comparte, pero nunca hemos dejado de invitarlos."

Por otro lado, la prriista consideró que existen diferencias marcadas entre el proceso de las corcholatas de Morena y el del Frente.

"Nosotros lo hacemos abierto y el 3 de septiembre se votará directamente por quién queremos que encabece el Frente; y en el caso de Morena, buscan continuidad, seguir sin medicamentos, con la estrategia de seguridad que tienen, promoviendo las energías fósiles, porque si contradicen al gran elector, no van a ser candidatos, por eso no hay debates ni foros".

"La sociedad será quien decida el resultado y elija a quien coordine el Frente Amplio por México. En el PRI estamos conscientes, y vamos a apoyar con todo, organizándonos y preparándonos para ir posteriormente, a una contienda presidencial en la que sabemos que el aparato del Estado estará con toda su fuerza y recursos públicos persiguiendo adversarios", afirmó.

De gira por Veracruz, la dirigente estimó que las dos mujeres que compiten para coordinar el Frente, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez.

"Son mujeres maduras, mujeres hechas, políticas con una formación sólida, y desde Palacio Nacional promueven una supuesta ruptura, pero ellos han intentado muchas veces fracturar, mientras que nosotros estamos unidos y enfrentando las distintas circunstancias.

"Estamos muy orgullosos de Beatriz Paredes, una mujer que siempre nos hace quedar bien. Es una mujer limpia, una mujer que durante toda su trayectoria nunca ha tenido un escándalo, que tiene experiencia en la administración pública, como legisladora, como embajadora, diplomática y gobernadora", resaltó.