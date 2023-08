MC es libre, pero no acepto que lo chantajeen.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Movimiento Ciudadano (MC) es libre, pero no le gusta que chantajeen al partido que encabeza Dante Delgado.

"Dice alguien por ahí, Andrés Manuel quiere poner al candidato (de MC), qué me va a importar a mí, son libres, lo que no me gusta es que se esté chantajeando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso", declaró.

"Yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado, si me estoy dando cuenta y no me importa quién quede, si dije quién iba a quedar del bloque conservador, cómo voy a permitir que engañen a la gente, entonces el presidente está de florero y aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa, mentirosa, falsa , se tiene que callar, no, ah, y si me equivocara, sí".

El pasado viernes, López Obrador consideró que la "mafia del poder" quiere a todos en su contra y por eso ahora considera traidor a MC por no alinearse al "bloque conservador". Ese día el tabasqueño acusó que el "bloque conservador" también se enojó porque MC dijo: "lo vamos a analizar", rumbo a las elecciones de 2024.

El jueves pasado, Dante Delgado acusó que liderazgos del partido en Jalisco fueron amenazados para expresar su apoyo al Gobernador Enrique Alfaro y marcar distancia del partido. Más tarde, en un nuevo pronunciamiento, dirigentes de MC en Jalisco refutaron a Delgado y le exigieron terminar con la etapa de "cerrazón" en que ha caído la dirigencia nacional.