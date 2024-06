MC, el único capaz de quitarle votos a Morena: Delgado

Ciudad de México.- La única fuerza política capaz de quitarle votos a Morena era y es Movimiento Ciudadano (MC) y si no logró más en la pasada elección fue por la campaña que poderes fácticos y grupos de interés lanzaron en su contra, aseguró Dante Delgado, líder nacional de ese partido.

"Si Movimiento Ciudadano no logró más fue por la perversa campaña en contra del partido, que utilizaron poderes fácticos y grupos de interés; medios de comunicación; comunicadores y supuestos analistas políticos que querían despedazarnos.No supieron hacer política", aseguró el dirigente.

"La única fuerza capaz de quitarle votos a Morena era y es Movimiento Ciudadano. En todos los municipios donde Movimiento Ciudadano sacó más porcentaje de votación, llegamos a bajar hasta el 40 por ciento el resultado electoral para Claudia Sheinbaum, para Morena. Con todo lo que hicieron de campaña a favor del PRIAN, se los digo de corazón, solamente lograron aumentar 2.5 por ciento del porcentaje de votación. Todas las encuestas reflejaron que tendrían de 23 a 25 por ciento el resultado electora".

Si MC hubiera crecido más y los poderes fácticos lo hubieran dejado crecer, hubiera tenido un mínimo de 7 puntos más, lo cual hubiera marcado una profunda diferencia en la proporción de la Presidencia de la República, del Congreso y de las fuerzas políticas regionales, consideró.

"Pero tienen miopía, porque más que análisis político, tienen emoción, más que emoción, tienen relación empática", expuso Delgado, quien asistió al informe de la senadora Laura Ballesteros, quien fue coordinadora de la campaña del excandidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez.

"Actuaron no con la racionalidad, sino con la emoción empática que perturban las mentes. Y cuando vemos tantos que se alinean con esa relación y que ahora quieren hablar de lo que saben que no sucedió porque no sucedió, no hubo fraude. No hubo fraude. Hubo fraude en sus mentes porque actuaron en torno a la mente".

Dante Delgado sostuvo que hoy MC es la tercera fuerza política de México, pero en 2027 se convertirá en la primera.

Álvarez Máynez, aseguró, representa uno de lo nuevos liderazgos del país, construido de abajo hacia arriba, como se construían los liderazgos emergentes, no los liderazgos artificiales que son de poder derivado.