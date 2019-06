Mataron a nuestra Gobernadora: PAN

Ciudad de México— En el epílogo de las elecciones de Gobernador de Puebla, Marko Cortés -dirigente nacional del PAN- aseguró que tanto la exgobernadora Martha Érika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle -que murieron en la caída del helicóptero en que viajaban el 24 de diciembre- fueron asesinados.

"La operación de coacción de compra de voto, de intimidación de Morena en las zonas urbanas, no funcionó. (...) Hay que recordar en Puebla no solamente mataron a nuestra Gobernadora y a nuestro coordinador parlamentario en un asunto que aún no ha sido aclarado por el Gobierno", sostuvo el dirigente nacional.

El michoacano aseguró que la elección es cerrada y esperará a que se tenga el cómputo de las actas.

"Lo que sí puedo decir es que en la zona metropolitana del Estado de Puebla estamos ganando de forma contundente para nuestro candidato Enrique Cárdenas", agregó Cortés.