Matan a universitario en Tlaxcala; urgen seguridad

Tlaxcala.- Un estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) murió tras ser víctima de un asalto violento, por lo que sus compañeros marcharon hoy para exigir justicia y seguridad.

El crimen se perpetró en la carretera local de San Diego Xalpatlahuaya, cuando la víctima y otro joven transitaban con dirección a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicada unos metros adelante.

Allí, dos hombres armados a bordo de una motocicleta les exigieron sus pertenencias y comenzaron a golpear a Yair, de 19 años, mientras que su compañero salió a pedir ayuda.

Los delincuentes, además de golpearlo, le dieron dos disparos y huyeron del lugar, dejándolo gravemente herido. Aún con vida fue trasladado al Hospital General de Huamantla, sin embargo, murió mientras era atendido.

El homicidio del universitario causó molestia entre la comunidad académica, quien este viernes marchó rumbo a la Rectoría para exigir justicia por Yair.

Los manifestantes exigieron a las autoridades universitarias garantizar la seguridad a los estudiantes en los diversos planteles.

Entre las consignas y mensajes en cartulinas se leyó: "La escuela debería ser mi segunda casa, no mi primer amenaza", "Quiero estudiar anatomía, no temer por mi vida" y "Estudiamos para salvar vidas, no para que nos la quiten".

Ayer, la institución emitió un comunicado en el que se condenó el asesinato del alumno de primer semestre y se prometió brindar apoyo a la familia afectada.

Mientras que este viernes, de acuerdo con su página oficial, el Rector Serafín Ortiz Ortiz, recibió a los estudiantes para escuchar sus quejas y peticiones.

Las autoridades no han informado acerca de detenciones relacionadas con estos hechos.