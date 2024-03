Matan a primo del líder del PRI en Veracruz

Veracruz, México.- Policarpio Ramírez Coria, ex candidato del PRI a la Alcaldía de Paso de Ovejas, Veracruz, y primo del actual dirigente del tricolor en la entidad, Adolfo Ramírez Arana, fue asesinado a balazos este lunes 4 de marzo.

El crimen tuvo lugar en la Calle Felipe Ángeles, en la Colonia Centro, de la ciudad de Cardel, en el Municipio de La Antigua, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Reportes locales indicaron que Ramírez Coria salía del restaurante "Tampico Mariscos" en compañía de una mujer, cuando fue emboscado por dos hombres armados.

"Yo no soy enemigo de nadie, si tú te llenaste de odio conmigo pues trágatelo porque a mi no me interesa", escribió el ex agente de la Policía Federal en una sus últimas publicaciones en Facebook.

Apenas el pasado 29 de febrero, acompañó a José Francisco Yunes en la entrega de su constancia del PRD como candidato a gobernador de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz".

En 2012, tras un operativo en los límites de Metepec y Toluca, Estado de México, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastré, dio a conocer la detención de ocho personas, que fueron señaladas como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Entre los detenidos, se identificó a Policarpio Ramírez Coria, quien presuntamente se encontraba en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como 50 cartuchos útiles, dos cargadores, tres casquillos percutidos y tres teléfonos celulares.

También llevaba consigo diversas identificaciones de Jalisco y Honduras, a nombre de Juan Felipe Fajardo Gómez.

De acuerdo con los reportes, estaba bajo investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la entonces Procuraduría General de la República.

Un año antes, el 21 de octubre de 2011, ocho integrantes de la familia Ramírez Coria, entre ellos un bebé, fueron secuestrados y fusilados frente al panteón de Paso de Ovejas.

El ahora occiso habría revelado de nuevo sus aspiraciones a la Alcaldía para la contienda de 2025.