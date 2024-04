Matan a líder de mercado de Cuautla que denunció extorsiones

Ciudad de México.- Antolín Castro Castellanos, líder de comerciantes del mercado "Hermenegildo Galeana" que alzó la voz contra la extorsión y cobro de piso, fue asesinado esta mañana en Cuautla, Morelos.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el también llamado "Mercado Nuevo", en la zona de carnicerías, donde la víctima trabajó por más de 40 años.

De acuerdo con testigos, sujetos armados llegaron directamente al local "La Preferida" y atacaron al secretario general de "Comerciantes Unidos" y lesionaron de bala a su hijo.

La agresión fue reportada a los números de emergencia, pero al arribar paramédicos certificaron que Castro ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada.

Su cuerpo quedó tendido en el piso frente a su local en este mercado ubicado en la Colonia Emiliano Zapata, en la zona centro de Cuautla.

Locatarios señalaron que se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego.

Del mismo modo, exigieron justicia e investigación, pues este año han perdido a dos líderes que, aseguraron, alzaron la voz ante la inseguridad y extorsiones de las que son víctimas.

Castro denunció ante autoridades locales las carencias en infraestructura y las amenazas a los comerciantes por parte del crimen en la región.

Asimismo, organizó protestas y manifestaciones para exigir que atendieran las necesidades de sus agremiados.

En enero de 2023, tras el incendio que consumió cerca del 70 por ciento del mercado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se apersonó ante locatarios.

El líder de estos encaró al mandatario para exigirle apoyos y rapidez ante la pérdida del sustento de los comerciantes. Al respecto, el ex futbolista externó "o se tranquilizan o me retiro" y "no tengo una varita mágica".

El mercado "Hermenegildo Galeana" ha sido escenario de una serie de asesinatos. En septiembre de 2023, sujetos armados mataron al jefe de seguridad. Desde ese entonces, se exigió mayor vigilancia en este sitio comercial.

La tarde del domingo 14 de enero de 2024 fue ejecutado Jorge Alberto Andrade, presidente de la "Unión de Comerciantes", en las oficinas administrativas de ese mercado.