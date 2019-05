Matan a hijo de exlíder de PRI

Ciudad de México— Cuauhtémoc Salgado Arroyo, hijo del exlíder estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado, fue localizado sin vida luego que este martes un grupo armado lo privó de su libertad junto con otros dos individuos que cuidaban la casa de Abel Montúfar Mendoza, en Coyuca de Catalán.

Los familiares del joven hallaron el cadáver de Salgado Arroyo tirado en un paraje en las inmediaciones de la comunidad de Paso de Arena, perteneciente a este mismo municipio de la Tierra Caliente.

El cuerpo del hijo del ex líder del tricolor y ex diputado local presentaba varios balazos en el cuerpo.

El pasado martes en la noche, un grupo de hombres armados atacaron a tiros la fachada de casa del fallecido candidato del PRI a diputado, Abel Montúfar.

Del lugar se llevaron a tres hombres que cuidaban la casa de la familia.

Horas después uno de estos tres hombres fue hallado muerto a tiros en el interior de una casa en la localidad de Ciudad Altamirano.

El miércoles se difundió un video en las redes sociales donde varios hombres armados sometían a dos individuos, uno de ellos identificado como el hijo del ex líder estatal del PRI.

Los hombres armados hacen un interrogatorio a sus víctimas y confiesan trabajar para la familia Montúfar, quienes, aseguran, les habrían ordenado asesinar a varios políticos, entre ellos al ex diputado local y exalcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho.

También al Secretario General del ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Simón Gama y al médico Alejo Montes de Oca, también funcionario de ese municipio.

Salgado Sotelo tenía 27 años de edad y su cuerpo es velado en la casa de sus familiares.

En mayo del 2018, el candidato priista a diputado local del distrito 17 apareció muerto a balazos en su camioneta que estaba estacionada en la calle principal de Coyuca de Catalán.