Matan a candidato de MC en Sonora; era abogado de los LeBarón

Ciudad de México— Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, fue asesinado a balazos este jueves mientras realizaba actos proselitistas en la región sur de Sonora, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

"La FGJE Sonora realiza operativo para dar con los responsables del cobarde ataque en el que fue privado de la vida Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de Justicia de Sonora y candidato a la Alcaldía de Cajeme", informó la institución ministerial.

El candidato fue baleado aproxidamente a las 17:00 horas local (19:00 horas del Centro de México) en múltiples ocasiones en el pecho y cabeza por sujetos que lo atacaron entre el cruce de las calles Guerrero y California, en la localidad de Ciudad Obregón.

Medios locales reportaron que el candidato fue llevado a un hospital privado, donde se confirmó su fallecimiento.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó que están a la espera de conocer la versión de los familiares sobre el atentado.

"Abel Murrieta, un hombre honorable, con una trayectoria intachable y nuestro candidato en Cajeme, acaba de ser víctima de un atentado", publicó en redes sociales.

Murrieta Gutiérrez colaboraba legalmente con la familia LeBarón por la masacre de nueve de sus integrantes en los límites de Chihuahua con Sonora, en 2019.

"Él es mi licenciado que coadyuva en la SEIDO, porque no podía entrar solo, no sabía qué hacer, él me enseñó justicia, presentó conmigo todo esto, tenía cita con él, mañana lo iba a recoger en el Aeropuerto de Tijuana, yo creo que en la bolsa de él trae el boleto, lo iba a recoger a las 11 de la mañana en Tijuana", dijo Adrián LeBarón a Grupo REFORMA.

Murrieta Gutiérrez fue Procurador General de Justicia en Sonora de 2004 a 2012, durante los sexenios de Eduardo Bours y Guillermo Padrés; posteriormente, diputado local por el distrito de Cajeme, de 2012 a 2015, y diputado federal de 2015 a 2018.