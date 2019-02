Matan a activista que estaba en contra de termoeléctrica

Cuernavaca— El activista Samir Flores, uno de los opositores al proyecto de la termoeléctrica La Huexca, fue asesinado en la comunidad de Amilcingo, en el Municipio de Temoac, Morelos.

De acuerdo con los informes, Flores fue baleado durante la madrugada afuera de su domicilio, y fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Una comisión de pobladores urgió a las autoridades investigar el ataque contra uno de sus principales dirigentes, quien participa activamente en las luchas sociales en la región oriente del Estado de Morelos.

Desde Monterrey, el Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el crimen y ofreció una investigación para esclarecer lo ocurrido.

"Lamento mucho el asesinato de un dirigente opositor a la termoeléctrica, es un asesinato vil y cobarde. Vamos a tener más información para investigar y proceder para que se esclarezca este crimen reprobable, lamentable, y vamos a dar a conocer una postura el día de hoy que tengamos más elementos", dijo el Mandatario en su conferencia matutina.

El tabasqueño no descartó que este asesinato podría tener como móvil afectar la consulta ciudadana que se llevará a cabo este fin de semana sobre la operación de la planta.

"La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó (...) ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen, a lo mejor, entre las posibilidades, era afectar la realización de la consulta", advirtió.

"Tenemos que tener todos los elementos y hoy decidimos".