Matan a 6 reos en penal de Morelos

Ciudad de México— El saldo de la riña en el penal de Atlacholoaya fue de seis muertos y dos heridos, informaron autoridades de Morelos.

En conferencia de prensa en la 24 Zona Militar, el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, apuntó que a las 12:11 horas se retomó el control del sitio.

En este Centro de Reinserción Social(Cereso), explicó hubo una riña alrededor de la 8:30 horas en el área general de ingresos, en el área varonil.

Los conatos de violencia, detalló, iniciaron con la retención de cuatro elementos del personal de seguridad y custodia penitenciaria, quienes fueron conducidos al área de talleres, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos nacionales de actuación de seguridad penitenciaria para su liberación inmediata.

Señaló que a las 10:16 horas, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) inició el despliegue de elementos operativos para ingresar en apoyo al personal de custodios y así restablecer el orden al interior del Cereso.

Ojeda informó que en esta tarea colaboraron 115 elementos de la Guardia Nacional y 120 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes instalaron un cinturón de seguridad perimetral.

"En este sentido, se informa que después del pase de lista realizado al interior del centro se confirmó el fallecimiento de seis personas privadas de su libertad, que corresponden preliminarmente con los siguientes nombres: José Manuel 'N', Roberto 'N', Lorenzo 'N', Vicente 'N', Néstor 'N' y Raymundo Isidro 'N'; y dos lesionados de nombre: Leopoldo 'N' y Adalberto 'N'", refirió.

Aclaró que ninguno de ellos es custodio y no tiene el conocimiento de algún decapitado, pese a las imágines que se difundieron sobre el incidente



Reclaman familiares información

Familiares exigieron información sobre el estado físico de los reos y los dejen pasar para constatarlo.

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos han dialogado con madres, padres, hermanos y parejas de los reclusos, a quienes les pidieron esperar al señalar que no existen las condiciones de seguridad necesarias para permitirles el ingreso.

Asimismo, les comentan que deben esperar para recibir información.

"No sabemos si son ellos o ellos mismos les están pegando. Ya vimos las imágenes", reclamó una señora haciendo referencia a los cuerpos calcinados y decapitados que circularon en resdes sociales.

"Y el Gobernador está en su partido de futbol, eso es lo que le interesa al desgraciado, porque el Estado no le ha importado nunca. Que salgan y nos digan cómo están nuestros familiares", se sumó otra.

Camionetas del Servicio Médico Forense (Semefo) han ingresado al centro penitenciario.