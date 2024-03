Más spots y más lana, exige Xóchitl a coalición opositora

Ciudad de México.- Descobijada por los partidos que conforman la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez exigió que los dirigentes se promuevan menos y la apoyen con más spots "y más lana".

"Ojalá los partidos me den más espacios y se den cuenta de que el enemigo está bien cañón, porque no sólo estoy peleando con la Sheinbaum, sino también con el presidente. Entonces, ojalá me cedan más tiempo de sus spots y de su pauta para hacer más propuestas. Por eso hago un llamado a todos los partidos y más lana", planteó.

En opinión del senador panista Damián Zepeda, "todos los spots" deberían ser para promover a la candidata presidencial.

"¿Por qué siguen al aire spots del PAN con el Dirigente Nacional? Todos deben ser para apoyar a @XochitlGalvez y candidatos. Es increíble! Dejen el ego a un lado. Se trata de convencer a México de que con X cambiaremos el país, no hacer famoso al dirigente. Qué coraje. Así cómo?", protestó en su cuenta de X.

En entrevista, el parlamentario contó que el sábado pasado, en un juego de futbol por televisión, vio un spot del dirigente del PAN, Marko Cortés, y otro de Xóchitl.

"Claudia Sheinbaum tiene muchísimos: es una paliza en spots. Está muy desequilibrada la cosa", deploró.

"Lo que sí es un hecho, es que están al aire spots en radio y TV del dirigente, en lugar de dárselos todos a Xóchitl y los candidatos..."

En su abono, Xóchitl aseguró que la suya es "una campaña austera" y la de Sheinbaum, la de "los millones".

"Aquí no hay dinero. El presidente lo sabe: está el dinero público que nos asignaron los partidos y con eso se han pagado los espectaculares que hay. Yo sigo preguntándole a Sheinbaum, ¿cuánto le costó el mitin (del Zócalo) donde aseguró que quería que siguiera la corrupción."