Más feo un hijo adicto que homosexual o discapacitado.-Rocha

El Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó que es "más feo" tener un hijo con adicciones que uno homosexual o discapacitado, en pleno marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

"Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual", soltó el Mandatario estatal durante su segundo informe de labores en la explanada del Palacio de Gobierno, el pasado 2 de diciembre.

Rocha Moya se llevó la mano la pecho en medio de su discurso y aseguró que muchas familias sienten que tener un hijo con otras preferencias sexuales es un castigo de Dios, pero pidió quererlos y comprenderlos porque esa "es su naturaleza".

El Gobernador reiteró que es peor un hijo adicto que uno discapacitado que no pueda ser atendido.

Sin embargo, aclaró que no es homofóbico.

"No aborrezcan a las personas homosexuales, la diversidad es parte de nuestra humanidad. Les pido que haya la comprensión debida", apuntó.

La secretaría general del PRI, Paloma Sánchez, criticó los comentarios del Mandatario estatal y se solidarizó con las familias "que luchan todos los días para enfrentar la discriminación en Sinaloa y México".

"Aquí esperando a que el Gobernador @rochamoya_ diga que no dijo lo que dijo. Inaceptable", declaró.

El pasado 6 de octubre, el morenista admitió que ofreció protección a un funcionario señalado por acosar sexualmente a trabajadoras del Centro de Justicia para Mujeres en Culiacán. Le ofreció otra oportunidad, pero a un área con puros "machos".

"Sí, ya lo conozco. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo, 'a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero no quiero que hagas lo mismo'. Porque él estaba en el Centro de Justicia, porque no queremos acosadores de ningún tipo y no es un problema de Tere, el problema es que es su área y ese acoso sí, pero el origen de ese acoso es que él es acosador", afirmó.

"Pero el caso de este señor, que ha estado muy insistente, es porque no ha querido. Él quiere estar donde mismo, porque ahí es donde acosa, pero no puede estar él, donde hay mujeres no, porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres".