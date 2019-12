Más de 2 mil firman petición para designar a cárteles como terroristas

Ciudad Juárez— Más de 2 mil 535 personas habían firmado hasta ayer la petición de la comunidad LeBaron, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Las familias de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, comenzaron la petición a través de la plataforma mundial Change.org, entre ellos Adriana LeBaron, hermana de Rhonita (LeBaron) Miller, quien fue atacada a balazos y luego incinerada dentro de su camioneta el pasado 4 de noviembre en la sierra entre Sonora y Chihuahua, donde fueron masacrados 17 niños y mujeres, nueve de los cuales perdieron la vida.

“Los cárteles controlan el flujo de opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína, fentanilo ultra mortal y todas las demás drogas ilegales que se introducen de contrabando a los Estados Unidos desde México. Con recursos aparentemente ilimitados, ha resultado casi imposible detenerlos. Dirigen las principales redes de trata de personas. Secuestran y extorsionan con casi total impunidad”, argumenta la petición electrónica que comenzó el pasado 26 de noviembre.

“Sus actos desenfrenados de violencia y asesinato han invadido nuestras fronteras y creado una crisis internacional. Buscan poder político para crear un narco-Estado en México. Cada año, hay aproximadamente un 35 por ciento más de asesinatos cometidos en México que todos los grupos terroristas designados oficialmente combinados. No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir el crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!”, agrega la petición.

Esto luego del ofrecimiento de Donald Trump de designar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que esta semana tendrá una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos, equivalente al fiscal general de la República.

Dijo que la reunión será en México, porque ello subrayaría la cooperación entre los dos países.

“Lo que necesitamos frente a las organizaciones criminales es más cooperación mutua, no elementos de distancia y diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada, no va a servir”, apuntó el canciller mexicano.